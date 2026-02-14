البطولة المحترفة لكرة السلة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الثامنة

الترتيب



دارت اليوم السبت مباريات الجولة الثامنة من مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، وأسفرت عن النتائج التالية:النادي الإفريقي – النجم الساحلي:الملعب النابلي – شبيبة القيروان:الاتحاد المنستيري – شبيبة المنازه:الفريق | ن | لالنادي الإفريقي || 8الاتحاد المنستيري || 8شبيبة القيروان || 8النجم الساحلي || 8الملعب النابلي || 8شبيبة المنازه || 8دخلت جميع الفرق مرحلة التتويج بالنقاط التي تحصلت عليها في أعقاب المرحلة الأولى.