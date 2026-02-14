البطولة المحترفة لكرة السلة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الثامنة
دارت اليوم السبت مباريات الجولة الثامنة من مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، وأسفرت عن النتائج التالية:
قاعة القرجاني
النادي الإفريقي – النجم الساحلي: 89 – 78
قاعة نابل
الملعب النابلي – شبيبة القيروان: 85 – 78
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري – شبيبة المنازه: 80 – 61
الترتيبالفريق | ن | ل
النادي الإفريقي | 34 | 8
الاتحاد المنستيري | 32 | 8
شبيبة القيروان | 32 | 8
النجم الساحلي | 31 | 8
الملعب النابلي | 26 | 8
شبيبة المنازه | 25 | 8
ملاحظة: دخلت جميع الفرق مرحلة التتويج بالنقاط التي تحصلت عليها في أعقاب المرحلة الأولى.
