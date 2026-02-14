Babnet   Latest update 21:10 Tunis

النفطي في أديس أبابا: تجديد التزام تونس بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات الشعوب الإفريقية في الأمن والتنمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6990cd8b7ce903.00034290_eglhfpjoknqim.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 14 Février 2026
      
ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 39 لقمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الملتئمة يومي 14 و15 فيفري الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وتمّ في اليوم الأول من الأشغال، إطلاق محور المنظمة لسنة 2026: "ضمان النفاذ الدائم للمياه لتحقيق أجندة الاتحاد"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم السبت.


وخلال مشاركته في مناقشة وضعية السلم والأمن في القارة، جدد وزير الخارجية التزام تونس، بمواصلة معاضدة جهود ومبادرات الاتحاد الأفريقي لتحقيق طموحات الشعوب الأفريقية في الأمن والتنمية، إيمانا منها بقيم السلم والأمن، حيث انخرطت منذ الاستقلال في عمليات حفظ السلم والأمن في القارة، مشددا على أهمية إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية.


كما جدد تضامن تونس مع الشعوب والدول التي تعيش أزمات وصراعات وتشهد مراحل انتقالية، معبرا عن اعتزاز تونس باستضافة المنتدى الأفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن في ديسمبر 2025 ، والذي تُوج باعتماد "إعلان تونس حول المرأة والسلم والأمن".

وتم خلال أشغال القمة 39 الاعتماد النهائي ل "إعلان تونس حول المرأة والسلم والأمن"، الصادر عن المنتدى الافريقي الذي انتظم بتونس في ديسمبر 2025.

وفيما يتصل بالدور الخاص بالإصلاح المؤسساتي صلب الاتحاد الأفريقي وهياكله، جدد النفطي موقف تونس المبدئي من هذه المسألة الحيوية، وأهمية اعتماد مقاربة تشاركية تدريجية تأخذ في الاعتبار إمكانيات الدول الأعضاء وتطلعاتها، وفقا للميثاق التأسيسي للمنظمة.

كما شدد على أهمية دعم الحوكمة وترشيد الموارد، والالتزام بمبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتداول على المناصب، مبرزا أهمية أخذ الوقت الكافي لدراسة المقترحات المعروضة، ومدى ملاءمتها مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للدول الأعضاء.

وشهدت قمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بالخصوص، حضور الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي ورئيس الوزراء الفلسطيني.
