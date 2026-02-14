Babnet   Latest update 23:18 Tunis

الندوة البيداغوجية الأولى للوكالة التونسية للتكوين المهني يومي 16 و17 فيفري ببن عروس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65dddb5af05696.07532164_pkgjmenfhqoil.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 14 Février 2026 - 23:17 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تنظم الوكالة التونسية للتكوين المهني، يومي 16 و17 فيفري الجاري بالمركب الثقافي والرياضي ببن عروس، أول ندوة بيداغوجية لها تحت شعار "تخطيط، تقييم وتحسين جودة التكوين".

وأكدت الوكالة في بلاغ لها، أن هذه الندوة البيداغوجية الأولى في تاريخها تُعتبر محطة مفصلية في مسار إصلاح التكوين المهني، خاصة لكونها تؤسس لمرحلة جديدة في الحوكمة البيداغوجية داخل مؤسسات التكوين المهني، وترسم ملامح رؤية عملية لتحسين جودة التأطير والخدمات ونتائج التكوين.


ويتضمن برنامج الندوة مداخلات استراتيجية حول التوجهات الاستراتيجية للوكالة في المجال البيداغوجي، إضافة إلى خمس ورشات عمل تتناول التنظيم البيداغوجي للتكوين بالتداول ورقمنة التكوين والابتكار في المتابعة والتقييم ودور المؤسسة الاقتصادية والمؤطرين وتنظيم مسار التدريب المهني وتطوير الكفاءات.


وسيخصص اليوم الثاني من هذه الندوة لعرض ومناقشة التوصيات والمخرجات المنبثقة عن الورشات في جلسة عامة، على أن يشرف وزير التشغيل والتكوين المهني، على فعاليات اختتام الندوة وإلقاء كلمة بالمناسبة، وفق ذات البلاغ.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323663

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 فيفري 2026 | 27 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:01
15:34
12:40
07:08
05:41
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet13°
11° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-10
17°-12
17°-11
21°-11
22°-13
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>