الندوة البيداغوجية الأولى للوكالة التونسية للتكوين المهني يومي 16 و17 فيفري ببن عروس

تنظم الوكالة التونسية للتكوين المهني، يومي 16 و17 فيفري الجاري بالمركب الثقافي والرياضي ببن عروس، أول ندوة بيداغوجية لها تحت شعار "تخطيط، تقييم وتحسين جودة التكوين".وأكدت الوكالة في بلاغ لها، أن هذه الندوة البيداغوجية الأولى في تاريخها تُعتبر محطة مفصلية في مسار إصلاح التكوين المهني، خاصة لكونها تؤسس لمرحلة جديدة في الحوكمة البيداغوجية داخل مؤسسات التكوين المهني، وترسم ملامح رؤية عملية لتحسين جودة التأطير والخدمات ونتائج التكوين.ويتضمن برنامج الندوة مداخلات استراتيجية حول التوجهات الاستراتيجية للوكالة في المجال البيداغوجي، إضافة إلى خمس ورشات عمل تتناول التنظيم البيداغوجي للتكوين بالتداول ورقمنة التكوين والابتكار في المتابعة والتقييم ودور المؤسسة الاقتصادية والمؤطرين وتنظيم مسار التدريب المهني وتطوير الكفاءات.وسيخصص اليوم الثاني من هذه الندوة لعرض ومناقشة التوصيات والمخرجات المنبثقة عن الورشات في جلسة عامة، على أن يشرف وزير التشغيل والتكوين المهني، على فعاليات اختتام الندوة وإلقاء كلمة بالمناسبة، وفق ذات البلاغ.