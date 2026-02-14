كأس العالم للمبارزة بسلاح السابر: التونسية عائشة بوعجينة تحرز الميدالية البرونزية في صنف الوسطيات
أحرزت المبارزة التونسية عائشة بوعجينة الميدالية البرونزية لكأس العالم لسلاح السابر في منافسات الوسطيات، الجارية فعالياتها بالعاصمة السينغالية داكار.
وكانت العناصر التونسية أحرزت يوم الخميس 3 ميداليات برونزية ضمن منافسات كأس العالم للمبارزة بسلاح السابر في الاصاغر والصغريات المقامة بالعاصمة السنيغالية داكار من 12 الى 15 فيفري الجاري.
وتحصلت كل من ياسمين الرزقي وسلمى الاخوة على برونزيتي مسابقة الفردي صغريات، في حين أحرز محمد الهادي الغنجة برونزية مسابقة الفردي أصاغر.
