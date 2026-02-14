الملعب التونسي : نحو انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب عمار السويح

اكد بدر الدين ناصف الناطق الرسمي للملعب التونسي ان الهيئة المديرة للفريق تتجه نحو انهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب اكابر كرة القدم عمار السويح تبعا لحادثة تشريك 5 لاعبين اجانب صلب تشكيلة الملعب التونسي في المباراة التي جمعته بالاولمبي الباجي و التي دارت يوم امس الجمعة ضمن الجولة الحادية و العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.واوضح ناصف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان "الهيئة المديرة للملعب التونسي عقدت مساء اليوم السبت اجتماعا مع المدرب عمار السويح و الاطار الفني المساعد له و مرافقي الفريق الذين تواجدوا على دكة الاحتياط في مباراة الاولمبي الباجي الاخيرة ,حيث تم التشديد على فداحة الهفوة المرتكبة بتواجد 5 لاعبين اجانب على الميدان وهي هفوة غير مقبولة ولايمكن تبريرها باي حال من الاحوال و كانت محل غضب كبير من هيئة وجمهور الفريق لاسيما بعد الفوز المستحق الذي حققه الملعب التونسي في تلك المباراة و المجهودات الكبيرة المبذولة حتى يكون النادي ضمن فرق الصدارة بتحقيق نتائج متميزة وباداء ايجابي للغاية".وتابع الناطق الرسمي للملعب الاتونسي ان "المدرب عمار السويح اعترف بدوره بجسامة الهفوة المرتكبة وهو ما جعل الهيئة المديرة تتجه الى انهاء العلاقة التعاقدية معه بالاضافة الى قرارات اخرى تهم مساعدي المدرب وكل من ثبت تقصيره في هذا الشان".وختم ناصف ان "الهيئة المديرة للملعب التونسي بصدد التشاور من اجل حسم القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع المذكور و تعيين الجهاز الفني البديل الذي سيتولى الاشراف على النادي خلال الفترة القادمة اذ هناك عديد الاسماء من المدربين الذين ليس لهم اي ارتباط وسيقع الاعلان عن ذلك خلال الساعات القادمة".وتجدر الاشارة ان إدارة الأولمبي الباجي قد تقدمت باعتراض على تشريك الملعب التونسي لخمسة لاعبين أجانب في نفس الوقت خلال المواجهة التي جمعتهما أمس بملعب الهادي النيفر بباردو.وكانت المباراة المذكورة انتهت لصالح الملعب التونسي على نتيجة 3-2.