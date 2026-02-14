لقاء جهوي تحضيري للملتقى الوطني للمياه في دورته الثانية الأحد بالمنستير

تحتضن ولاية المنستير، الأحد، ملتقى جهوي تحت عنوان: "المياه والطاقة: أفق التنمية والإستدامة"، و ذلك في إطار المسار التحضيري لـ الملتقى الوطني للماء في دورته الثانية 2026.وسيشكل هذا اللقاء، الذي سينتظم ببادرة من المرصد التونسي للمياه وجمعية "نوماد 08"، فرصة حقيقية لنقاش تشاركي يجمع المختصّين وممثلي الإدارة والمجتمع المدني ووالفاعلين في القطاع، لتفكيك العلاقة بين الطاقة والمياه وأثرها على السيادة المائية الوطنية.وستتضمن هذه الفعالية، وفق بلاغ صادر عن المرصد، السبت، عدة محاور على غرار الترابط الإستراتيجي: العلاقة بين تكلفة الطاقة وتوفر الموارد المائية والإستدامة: أثر السياسات الطاقية والمائية على التنمية الجهوية، وحلول تشاركية: صياغة مقترحات عملية تُرفع للملتقى الوطني 2026.ودعا المرصد التونسي للمياه في بلاغ صادر عنه، السبت، الأطراف المعنية للحضور والمساهمة في النقاش بغاية رسم خارطة طريق وطنية عادلة للمياه.يشار إلى أن الدورة الأولى للملتقى الوطني للماء في تونس، قد أقيمت بمدينة الحمامات، خلال الفترة من 25 إلى 28 أفريل 2024، بتنظيم من جمعية "نوماد 08" والمرصد التونسي للمياه.وساهمت النسخة الأولى في فتح حوار وطني حول أزمة المياه الهيكلية في تونس ومناقشة الحلول الفنية والسياسات العمومية لإدارة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.