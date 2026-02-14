Babnet   Latest update 21:10 Tunis

لقاء جهوي تحضيري للملتقى الوطني للمياه في دورته الثانية الأحد بالمنستير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6990bdf9e46c67.73544099_nghkfeoqlpmij.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 14 Février 2026 - 20:24 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تحتضن ولاية المنستير، الأحد، ملتقى جهوي تحت عنوان: "المياه والطاقة: أفق التنمية والإستدامة"، و ذلك في إطار المسار التحضيري لـ الملتقى الوطني للماء في دورته الثانية 2026.

وسيشكل هذا اللقاء، الذي سينتظم ببادرة من المرصد التونسي للمياه وجمعية "نوماد 08"، فرصة حقيقية لنقاش تشاركي يجمع المختصّين وممثلي الإدارة والمجتمع المدني ووالفاعلين في القطاع، لتفكيك العلاقة بين الطاقة والمياه وأثرها على السيادة المائية الوطنية.


وستتضمن هذه الفعالية، وفق بلاغ صادر عن المرصد، السبت، عدة محاور على غرار الترابط الإستراتيجي: العلاقة بين تكلفة الطاقة وتوفر الموارد المائية والإستدامة: أثر السياسات الطاقية والمائية على التنمية الجهوية، وحلول تشاركية: صياغة مقترحات عملية تُرفع للملتقى الوطني 2026.


ودعا المرصد التونسي للمياه في بلاغ صادر عنه، السبت، الأطراف المعنية للحضور والمساهمة في النقاش بغاية رسم خارطة طريق وطنية عادلة للمياه.

يشار إلى أن الدورة الأولى للملتقى الوطني للماء في تونس، قد أقيمت بمدينة الحمامات، خلال الفترة من 25 إلى 28 أفريل 2024، بتنظيم من جمعية "نوماد 08" والمرصد التونسي للمياه.

وساهمت النسخة الأولى في فتح حوار وطني حول أزمة المياه الهيكلية في تونس ومناقشة الحلول الفنية والسياسات العمومية لإدارة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323671

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 14 فيفري 2026 | 26 شعبان 1447
قرة العنز
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
18:00
15:33
12:40
07:09
05:42
قرة العنز
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet16°
13° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
13°-10
17°-12
17°-11
21°-11
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>