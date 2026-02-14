بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الرابعة

الترتيب



أقيمت اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:* الأولمبي القليبي – النادي الصفاقسي: 3 – 0* مولدية بوسالم – اتحاد النقل الصفاقسي: 3 – 0* النجم الساحلي – الترجي الرياضي: 2 – 1(توقفت المباراة في الشوط الرابع عند النتيجة 19-20 بسبب إصابة أحد لاعبي الترجي الرياضي)| الفريق | ن | ل || -------------------- | -- | - || مولدية بوسالم | 10 | 4 || الترجي الرياضي | 9 | 3 || النجم الساحلي | 8 | 3 || النادي الصفاقسي | 3 | 4 || الأولمبي القليبي | 3 | 4 || اتحاد النقل الصفاقسي | 0 | 4 |