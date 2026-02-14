بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الرابعة
أقيمت اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:
* الأولمبي القليبي – النادي الصفاقسي: 3 – 0
* مولدية بوسالم – اتحاد النقل الصفاقسي: 3 – 0
* النجم الساحلي – الترجي الرياضي: 2 – 1
(توقفت المباراة في الشوط الرابع عند النتيجة 19-20 بسبب إصابة أحد لاعبي الترجي الرياضي)
الترتيب| الفريق | ن | ل |
| -------------------- | -- | - |
| مولدية بوسالم | 10 | 4 |
| الترجي الرياضي | 9 | 3 |
| النجم الساحلي | 8 | 3 |
| النادي الصفاقسي | 3 | 4 |
| الأولمبي القليبي | 3 | 4 |
| اتحاد النقل الصفاقسي | 0 | 4 |
