مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل

أكد المدرب محمد العرعوري اليوم السبت استقالته من تدريب فريق مستقبل سليمان.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افرقيا للأنباء أنّه تقدم رسميا باستقالته للهيئة المديرة لمستقبل سليمان اثر نهاية المباراة التي خسرها فريقه أمام مستقبل المرسى بنتيجة 0 - 2 لحساب الجولة 21 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وبيّن أنّ السبب المباشر لاستقالته يعود الى تلقيه عرضا لتدريب أحد الفرق دون أن يكشف عن التفاصيل ولا عن اسم الفريق.وأعرب عن أمله في أن يتجاوز مستقبل سليمان الفترة الصعبة التي يعيشها، مبرزا أنّ الفريق يحتاج الى انتصار من أجل تحقيق رجة نفسية للاعبين وكسر سلسلة النتائج السلبية سيما وأنّ الفريق لم يتذوق طعم الفوز لما يقارب عن 13 مباراة، وفق تعبيره.يذكر أنّ مستقبل سليمان كان قد تعاقد في أوخر شهر جانفي الماضي مع محمد العرعوري بعد حصول القطيعة بالتراضي مع المدرب محمد العياري.كما تجدر الاشارة الى أنّ مستقبل سليمان يتذيل ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 13 نقطة جمعها من فوزين و7 تعادلات مقابل 11 هزيمة.