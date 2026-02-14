دار الثقافة القلعة الكبرى تنظم مسابقة وطنية في فن الكاريكاتور

أعلنت دار الثقافة القلعة الكبرى بولاية سوسة عن تنظيم مسابقة في فن الكاريكاتور، وذلك في إطار الدورة الرابعة للملتقى الوطني لأحباء الكاريكاتور، الذي ينتظم يومي 27 و28 و29 أفريل 2026، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. وحدّد المنظمون يوم 25 أفريل 2026 آخر أجل لقبول الأعمال المشاركة.وتُقام المسابقة هذه السنة تحت عنوان "السلوكات المحفوفة بالمخاطر"، وذلك في إطار التوعية بمخاطر الإدمان على المخدرات والتدخين والإدمان الإلكتروني. ووجّهت الجهة المنظمة الدعوة إلى رسامي ورسامـات الكاريكاتور الهواة من فئة الشباب (طلبة وتلاميذ) للمشاركة في هذه المسابقة التي تتوزع إلى قسمين هما "مسابقة وطنية في رسم الكاريكاتور" و"مسابقة خارجية".وستحتكم الأعمال المشاركة إلى لجنة تحكيم تضم مجموعة من الأساتذة المختصين في فن الكاريكاتور، على أن تشمل المسابقة جميع الفئات العمرية ضمن فئة الهواة.واشترطت الجهة المنظمة أن تكون الأعمال المقدّمة ذات جودة عالية بصيغة رقمية وأن تُرسل باسم كل مشارك مع ذكر بياناته الشخصية (الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية رقم الهاتف والعنوان الإلكتروني). ويتم إرسال الأعمال عبر البريد الإلكتروني التالي mckalaakebira19@gmail.com أو عبر البريد العادي إلى دار الثقافة القلعة الكبرى.