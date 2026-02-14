نابل: حجز واتلاف 6.6 أطنان من المواد الغذائية و5609 لترات من السوائل غير الصالحة للاستهلاك في إطار عمليات مراقبة صحية استعدادا لشهر رمضان

أسفرت عمليات المراقبة الصحية الاستباقية التي أمّنتها الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل، بالتعاون مع الإدارة الجهوية للتجارة ومختلف المصالح الأمنية بالجهة، استعدادا لشهر رمضان المبارك، عن حجز واتلاف 6.6 أطنان من المواد الغذائية و 5609 لترات من السوائل غير الصالحة للاستهلاك وغلق 06 محلات عمومية لانعدام الشروط الصحية، وذلك إثر 252 عملية مراقبة منذ بداية شهر جانفي الفارط وإلى غاية اليوم السبت، وفق المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل شراز النجار.وأضافت النجار، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المنتجات الغذائية المحجوزة تتوزّع إلى 84 بالمائة من التوابل والبهارات، و7 بالمائة من اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها، بالإضافة الى كميات من البطاطا والهريسة "دياري" ومرطبات واجبان، فيما تتوزع السوائل المحجوزة والّتي تمّ إتلافها إلى 67.7 بالمائة من الحليب الطازج، وحوالي 32 بالمائة من المشروبات الغازية والمياه المعلبة.وأوضحت أنّه تم حجز المنتجات الغذائية باعتبارها غير آمنة وتعرّض صحة المستهلك للخطر نظرا لضبطها بمخازن ومستودعات عشوائية أو مجهولة المصدر، أو لانقضاء تاريخ الصلوحية، مشيرة إلى عمليات المراقبة أسفرت أيضا عن توجيه 19 تنبيها كتابيا بسبب الإخلال بشروط الممارسات الجيدة لحفظ الصحة، وتحرير 8 محاضر بحث ضد المخالفين، واقتطاع 13 عينة من مواد غذائية مختلفة لإخضاعها للتحاليل المخبرية والتثبت من سلامتها وجودتها.ولفتت إلى أنّه مع اقتراب شهر رمضان، يتزايد إقبال المواطنين على اقتناء المواد الغذائية التي اعتادوا استهلاكها خلال هذا الشهر، بما يستدعي تعزيز نسق المراقبة على هذه المنتجات لضمان سلامتها وجودتها، وخلوّها من مختلف أشكال الغشّ أو التجاوزات التي قد تؤثر سلبا في صحة المستهلك وسلامته.وبيّنت أنّ الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل أعدّت، في هذا الإطار، برنامجا خصوصيا انطلق منذ شهر، وهو مستوحى من البرنامج الخصوصي الوطني للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وسيتم التركيز خلاله على المواد الاستهلاكية التي تعرف إقبالا خلال شهر رمضان.وتابعت أنّ العمليات الرقابية التي تم إنجازها بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المركزية للهيئة ومختلف هياكل المراقبة بالجهة من حرس بلدي، وشرطة بلدية، ووحدات امنية مختلفة، والإدارة الجهوية للتجارة بنابل، هي عمليات استباقية شملت خاصة محلات ومنشآت تصنيع وتحويل وخزن المنتوجات الغذائية بالوطن القبلي، ومحلات منتجات الالبان واللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها بكل انواعها، والاسماك ومنتجات البحر بأنواعها أيضا المصبّرات.كما تم التركيز خلال عمليات المراقبة على تفقّد التجهيزات، ووسائل التبريد والتجميد، وظروف صنع وتحويل وخزن مختلف المواد الاستهلاكية، ومدى احترام قواعد حفظ الصحة، وتوفر شروط النظافة، والامتثال للمتطلبات الفنية والصحية المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وكراسات الشروط القطاعية الخاصّة بكلّ نشاط.وتواصل الإدارة الجهوية للهيئة بولاية نابل أنشطة المراقبة الصحيّة قبل وطيلة شهر رمضان للتصدي لكافة الممارسات المخلّة بشروط السلامة الصحية، ضمانا لسلامة المنتجات المعروضة بالأسواق وحفاظا على صحة المستهلك وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة.