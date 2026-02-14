Babnet   Latest update 18:31 Tunis

الرابطة المحترفة الثانية ... النادي القربي يعود بانتصار ثمين من المكنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69909d1d380851.99721322_nimlphfkojqeg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 14 Février 2026 - 17:03 قراءة: 2 د, 11 ث
      
حقق النادي القربي فوزًا مهمًا خارج قواعده على حساب سبورتينغ المكنين بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت بملعب المكنين ضمن الدفعة الأولى من منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق مصطفى تماني في الدقيقة 12 من ضربة جزاء.

وأكمل النادي القربي المواجهة بعشرة لاعبين بعد إقصاء وليد معارف في الدقيقة 15.

وبهذه النتيجة، رفع النادي القربي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس ضمن ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمّد رصيد سبورتينغ المكنين عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.


المجموعة الثانية

نتيجة السبت 14 فيفري 2026

ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – النادي القربي 0-1

برنامج الأحد 15 فيفري 2026 (الساعة 14:00)

* ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – قوافل قفصة
* ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – أولمبيك سيدي بوزيد
* ملعب جلمة: نسر جلمة – جمعية أريانة
* ملعب القصرين: مستقبل القصرين – أمل بوشمة
* ملعب قابس: الملعب القابسي – جندوبة الرياضية
* ملعب الرديف: هلال الرديف – اتحاد قصور الساف

الترتيب (المجموعة الثانية)

1. تقدم ساقية الداير – 33 نقطة (16 مباراة)
2. الملعب القابسي – 32 (16)
3. مستقبل القصرين – 30 (16)
4. قوافل قفصة – 23 (16)
5. النادي القربي – 23 (17)
6. اتحاد قصور الساف – 22 (16)
7. جندوبة الرياضية – 22 (16)
8. جمعية أريانة – 22 (16)
9. أمل بوشمة – 21 (16)
10. هلال الرديف – 19 (16)
11. القلعة الرياضية – 17 (16)
12. سبورتينغ المكنين – 16 (17)
13. نسر جلمة – 14 (16)
14. أولمبيك سيدي بوزيد – 10 (16)

المجموعة الأولى

برنامج الاثنين 16 فيفري 2026 (الساعة 14:00)

* ملعب بن عروس: سبورتينغ بن عروس – أمل حمام سوسة
* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم – نادي حمام الأنف
* ملعب مساكن: هلال مساكن – محيط قرقنة
* ملعب الشابة: الهلال الشابي – جمعية مقرين
* ملعب بوحجلة: بعث بوحجلة – مكارم المهدية
* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
* ملعب عقارب: كوكب عقارب – اتحاد تطاوين

الترتيب (المجموعة الأولى)

1. اتحاد تطاوين – 32 نقطة (16 مباراة)
2. أمل حمام سوسة – 32 (16)
3. نادي حمام الأنف – 31 (16)
4. بعث بوحجلة – 24 (16)
5. هلال مساكن – 23 (16)
6. سكك الحديد الصفاقسي – 23 (16)
7. سبورتينغ بن عروس – 22 (16)
8. مكارم المهدية – 20 (16)
9. جمعية مقرين – 19 (16)
10. الهلال الشابي – 17 (16)
11. اتحاد بوسالم – 16 (16)
12. محيط قرقنة – 16 (16)
13. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – 13 (16)
14. كوكب عقارب – 10 (16)
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323655

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 14 فيفري 2026 | 26 شعبان 1447
قرة العنز
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
18:00
15:33
12:40
07:09
05:42
قرة العنز
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
13°-11
17°-12
16°-12
20°-9
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>