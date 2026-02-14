الرابطة المحترفة الثانية ... النادي القربي يعود بانتصار ثمين من المكنين

المجموعة الثانية



حققفوزًا مهمًا خارج قواعده على حساببنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت بملعب المكنين ضمن الدفعة الأولى من منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريقفي الدقيقة 12 من ضربة جزاء.وأكمل النادي القربي المواجهة بعشرة لاعبين بعد إقصاءفي الدقيقة 15.وبهذه النتيجة، رفع النادي القربي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس ضمن ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمّد رصيد سبورتينغ المكنين عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.سبورتينغ المكنين – النادي القربي 0-1* ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – قوافل قفصة* ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – أولمبيك سيدي بوزيد* ملعب جلمة: نسر جلمة – جمعية أريانة* ملعب القصرين: مستقبل القصرين – أمل بوشمة* ملعب قابس: الملعب القابسي – جندوبة الرياضية* ملعب الرديف: هلال الرديف – اتحاد قصور الساف1. تقدم ساقية الداير – 33 نقطة (16 مباراة)2. الملعب القابسي – 32 (16)3. مستقبل القصرين – 30 (16)4. قوافل قفصة – 23 (16)5. النادي القربي – 23 (17)6. اتحاد قصور الساف – 22 (16)7. جندوبة الرياضية – 22 (16)8. جمعية أريانة – 22 (16)9. أمل بوشمة – 21 (16)10. هلال الرديف – 19 (16)11. القلعة الرياضية – 17 (16)12. سبورتينغ المكنين – 16 (17)13. نسر جلمة – 14 (16)14. أولمبيك سيدي بوزيد – 10 (16)* ملعب بن عروس: سبورتينغ بن عروس – أمل حمام سوسة* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم – نادي حمام الأنف* ملعب مساكن: هلال مساكن – محيط قرقنة* ملعب الشابة: الهلال الشابي – جمعية مقرين* ملعب بوحجلة: بعث بوحجلة – مكارم المهدية* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة* ملعب عقارب: كوكب عقارب – اتحاد تطاوين1. اتحاد تطاوين – 32 نقطة (16 مباراة)2. أمل حمام سوسة – 32 (16)3. نادي حمام الأنف – 31 (16)4. بعث بوحجلة – 24 (16)5. هلال مساكن – 23 (16)6. سكك الحديد الصفاقسي – 23 (16)7. سبورتينغ بن عروس – 22 (16)8. مكارم المهدية – 20 (16)9. جمعية مقرين – 19 (16)10. الهلال الشابي – 17 (16)11. اتحاد بوسالم – 16 (16)12. محيط قرقنة – 16 (16)13. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – 13 (16)14. كوكب عقارب – 10 (16)