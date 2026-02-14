الرابطة الأولى – الجولة 21 ... مستقبل المرسى يحسم مواجهة مستقبل سليمان بثنائية نظيفة

نتائج مباريات الجمعة 13 فيفري 2026



نتيجة السبت 14 فيفري 2026



الترتيب بعد الجولة 21



برنامج الأحد 15 فيفري 2026



عادبفوز ثمين على حساببنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي دارت مساء السبت بملعب 15 أكتوبر ببنزرت، لحساب الدفعة الثانية من منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وسجّل هدفي فريق الصفصاف كلّ منفي الدقيقة 44 وفي الدقيقة 62، ليؤمّن فريقه ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع. في المقابل، تعقّدت وضعية مستقبل سليمان الذي بقي في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.* الملعب التونسي 3محمد أمين الخميسي (44) / مروان الصحراوي (59) / أمادو نداي (76 ض.ج)* الأولمبي الباجي 2محمد الهادي الحدوشي (41) / حسين القفصي (51)* شبيبة القيروان 1عبدولاي كانو (21)* النجم الساحلي 2محمد أمين بن عمر (69) / ماهر الصغير (90+2)* مستقبل قابس 0* النادي البنزرتي 0* مستقبل سليمان 0* مستقبل المرسى 2يسري العرفاوي (44) / ريكي هانس (62)1. النادي الإفريقي – 42 نقطة2. الملعب التونسي – 41 نقطة3. الترجي الرياضي – 40 نقطة (منقوص من مباراتين)4. النادي الصفاقسي – 36 نقطة5. الاتحاد المنستيري – 33 نقطة6. النجم الساحلي – 30 نقطة7. الترجي الجرجيسي – 26 نقطة8. نجم المتلوي – 26 نقطة9. شبيبة العمران – 25 نقطة10. مستقبل المرسى – 25 نقطة11. اتحاد بن قردان – 24 نقطة12. النادي البنزرتي – 24 نقطة13. شبيبة القيروان – 20 نقطة14. الأولمبي الباجي – 18 نقطة15. مستقبل قابس – 17 نقطة16. مستقبل سليمان – 13 نقطة* النادي الإفريقي – شبيبة العمرانالحكم: خليل الجريء / حكم الفار: نضال اللطيف* الاتحاد المنستيري – الترجي الجرجيسيالحكم: منتصر بلعربي / حكم الفار: أمين الفقير* اتحاد بن قردان – النادي الصفاقسيالحكم: هيثم الطرابلسي / حكم الفار: خالد قويدر