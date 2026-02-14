الرابطة الأولى – الجولة 21 ... مستقبل المرسى يحسم مواجهة مستقبل سليمان بثنائية نظيفة
عاد مستقبل المرسى بفوز ثمين على حساب مستقبل سليمان بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي دارت مساء السبت بملعب 15 أكتوبر ببنزرت، لحساب الدفعة الثانية من منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وسجّل هدفي فريق الصفصاف كلّ من يسري العرفاوي في الدقيقة 44 وريكي هانس في الدقيقة 62، ليؤمّن فريقه ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع. في المقابل، تعقّدت وضعية مستقبل سليمان الذي بقي في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.
نتائج مباريات الجمعة 13 فيفري 2026ملعب الهادي النيفر بباردو
* الملعب التونسي 3
محمد أمين الخميسي (44) / مروان الصحراوي (59) / أمادو نداي (76 ض.ج)
* الأولمبي الباجي 2
محمد الهادي الحدوشي (41) / حسين القفصي (51)
ملعب حمدة العواني بالقيروان
* شبيبة القيروان 1
عبدولاي كانو (21)
* النجم الساحلي 2
محمد أمين بن عمر (69) / ماهر الصغير (90+2)
ملعب قابس
* مستقبل قابس 0
* النادي البنزرتي 0
نتيجة السبت 14 فيفري 2026ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
* مستقبل سليمان 0
* مستقبل المرسى 2
يسري العرفاوي (44) / ريكي هانس (62)
الترتيب بعد الجولة 211. النادي الإفريقي – 42 نقطة
2. الملعب التونسي – 41 نقطة
3. الترجي الرياضي – 40 نقطة (منقوص من مباراتين)
4. النادي الصفاقسي – 36 نقطة
5. الاتحاد المنستيري – 33 نقطة
6. النجم الساحلي – 30 نقطة
7. الترجي الجرجيسي – 26 نقطة
8. نجم المتلوي – 26 نقطة
9. شبيبة العمران – 25 نقطة
10. مستقبل المرسى – 25 نقطة
11. اتحاد بن قردان – 24 نقطة
12. النادي البنزرتي – 24 نقطة
13. شبيبة القيروان – 20 نقطة
14. الأولمبي الباجي – 18 نقطة
15. مستقبل قابس – 17 نقطة
16. مستقبل سليمان – 13 نقطة
برنامج الأحد 15 فيفري 2026ملعب حمادي العقربي برادس
* النادي الإفريقي – شبيبة العمران
الحكم: خليل الجريء / حكم الفار: نضال اللطيف
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
* الاتحاد المنستيري – الترجي الجرجيسي
الحكم: منتصر بلعربي / حكم الفار: أمين الفقير
ملعب بن قردان
* اتحاد بن قردان – النادي الصفاقسي
الحكم: هيثم الطرابلسي / حكم الفار: خالد قويدر
ملاحظة: سيتم تحديد موعد مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي لاحقًا.
