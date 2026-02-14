القصرين: إجراء 31 عملية لإزالة الماء الأبيض في العين في إطار قافلة صحية تضامنية بالمستشفى الجامعي بدر الدّين العلوي

انتظمت، اليوم السبت، قافلة صحية لاستئصال الماء الأبيض بالعين بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، تحت إشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين، وبالشراكة مع جمعية غصن الزيتون، وبدعم وتمويل من جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية، .وأمّنت القافلة 31 عملية جراحية لفائدة لفائدة مسنين (فوق 60 سنة)من ذوي التغطية الصحية المحدودة والمجانية بالجهة والذين يواجهون صعوبات مادية تحول دون اقتناء العدسات والأدوية الضرورية لما بعد التدخل الجراحي، حيث تكفّلت جمعية غصن الزيتون بتوفير العدسات الطبية والتجهيزات اللازمة، إلى جانب أدوية ما بعد العملية، بما مكّن المنتفعين من إجراء عملياتهم في ظروف صحية ملائمة.وأكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه التدخّلات أرجعت نعمة البصر لعدد من كبار السن من ضعاف الحال ومحدودي الدخل بمختلف معتمديات الولاية، بما يضمن لهم عيشًا كريمًا في ظروف صحية أفضل، مبرزا أن الإطار الطبي وشبه الطبي الذي أمّن القافلة ينتمي في أغلبه إلى المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، بدعم من المستشفى الجامعي الهادي الرايس بتونس الذي عزّز الفريق بطبيبين مختصين.وبيّن الشعباني أن قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين شهد خلال الفترة الأخيرة تدعيمًا هامًا على مستوى التجهيزات، مع تركيز قاعتي عمليات، بما أتاح إجراء تدخلات دقيقة ومتقدّمة، من بينها عملية زرع قرنية (للمرة الثانية)، وجراحة الشبكية، وجراحة محيط العين، مؤكّدًا تواصل العمل على تطوير الخدمات الصحية في هذا الإختصاص الحيوي.من جهته، أفاد رئيس القسم الجامعي لطب وجراحة العيون، لطفي شعباني، في تصريح لـوكالة /وات/، بأن هذه المبادرة تندرج في إطار دعم مجهودات الدولة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، مثمّنًا الشراكة الفاعلة مع جمعية غصن الزيتون التي ساهمت في توفير المعدات الطبية والأدوية الضرورية، بما انعكس إيجابًا على جودة الخدمات المسداة لأهالي الجهة.وفي السياق ذاته، أوضح رئيس شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس، حاتم العيادي، في تصريح لـ/وات/، أن قافلة "النور" بالقصرين تأتي امتدادًا لقافلة مماثلة انتظمت بولاية صفاقس أمّنت 80 عملية جراحية لفائدة مسنين كانوا على قوائم انتظار طويلة.وأوضح أن قافلة القصرين استهدفت حالات استعجالية طال انتظارها، على أن تتواصل التدخلات اليوم وغدًا، بما يسهم في تقليص آجال الانتظار، وتمكين المرضى من حقهم في العلاج، وفق تأكيده.وأشار العيادي إلى أن شبكة غصن الزيتون ساهمت في تأسيس قسم طب وجراحة العيون بالقصرين عبر دعمه بتجهيزات متطوّرة، والإرتقاء بجودة خدماته، على غرار تدخلاتها بعدد من الأقسام في عدد من الولايات المجاورة، وذلك في إطار تكريس مبدأ التمييز الإيجابي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين.من جانبهم، أعرب عدد من المسنين المنتفعين بخدمات القافلة، في تصريحات متطابقة لصحفية /وات/، عن سعادتهم بإجراء العمليات بعد طول انتظار، مؤكدين أن هذه المبادرة أعادت إليهم الأمل ونور البصر، ومكّنتهم من استعادة استقلاليتهم وتحسين جودة حياتهم.