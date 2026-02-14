Babnet   Latest update 15:25 Tunis

المنستير: توزيع إشعارات الانتفاع ببرنامج "رائدات" لشهر ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/636e360dbbd964.72652508_jmkglqfopinhe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 14 Février 2026 - 15:13
      
تم يوم أمس الجمعة بمقر ولاية المنستير، توزيع إشعارات الانتفاع بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي"رائدات" لشهر ديسمبر 2025.
وشملت هذه الدفعة التي أشرف عليها والي المنستير عيسى موسى، مجموعة من النساء المبادرات من عدة معتمديات، استثمرن في مشاريع متنوعة تشمل إحداث ورشات خياطة في قطاع النسيج والملابس وصناعة الألبسة الرياضية، وقطاع الخدمات على غرار صالونات الحلاقة والتجميل وتغليف المفروشات، إضافة إلى قطاع التربية والتعليم عبر تمويل إحداث وتوسعة مؤسسات الطفولة مثل رياض الأطفال والمحاضن المدرسية.
وتراوحت كلفة المشاريع المصادق عليها بين 6 آلاف و10 آلاف دينار للمشروع الواحد، بما يعكس الحرص على دفع التنمية المحلية وخلق مواطن شغل جديدة، من خلال دعم المبادرة النسائية وتمكين النساء اقتصادياً بمختلف مناطق الولاية.

ويندرج برنامج "رائدات" ضمن برامج الإدماج الاقتصادي المحدثة من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، الموجهة إلى النساء التونسيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و59 سنة بمختلف فئاتهن ومستوياتهن، سواء بالمناطق الريفية أو الحضرية، بما يكرّس مبدأ تكافؤ الفرص ويعزّز الاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي.
Babnet

