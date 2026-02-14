دورة تونس الدولية للجيدو - المنتخب التونسي للاواسط يحرز 13 ميدالية منها ذهبيتان

أحرز المنتخب التونسي للأواسط(2 ذهبية و2 فضية و9 برونزية) في منافسات دورة تونس الدولية للجيدو التي أقيمت أمس الجمعة بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.وجاءت الميداليتان الذهبيتان بواسطة(وزن -48 كلغ) و(وزن +78 كلغ)، فيما عادت الفضيتان إلى(وزن -78 كلغ) و(وزن +78 كلغ).أما الميداليات البرونزية، فقد تحصل عليها كل من:(وزن -66 كلغ)،(وزن -90 كلغ)،(وزن -100 كلغ)،(وزن +100 كلغ)،(وزن -52 كلغ)،(وزن -52 كلغ)،(وزن -57 كلغ)،(وزن -63 كلغ)، و(وزن +78 كلغ).وتُقام اليوم السبت منافسات الأصاغر والصغريات، على أن تُختتم الدورة غدًا الأحد بإجراء نزالات الأكابر والكبريات.وتشهد الدورة مشاركة، بمجموعفي صنف الأكابر والكبريات، وفي فئة الأواسط والوسطيات، ورياضيين في صنف الأصاغر والصغريات.وتشارك تونس بـفي صنف الأصاغر وفي الصغريات، مقابلفي الأواسط وفي الوسطيات، إضافة إلىفي الأكابر وفي الكبريات.ويتحصل صاحب الميدالية الذهبية في كل مسابقة علىفي الترتيب الدولي، مقابلللفضية وللبرونزية.