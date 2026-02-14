دورة تونس الدولية للجيدو - المنتخب التونسي للاواسط يحرز 13 ميدالية منها ذهبيتان
أحرز المنتخب التونسي للأواسط 13 ميدالية (2 ذهبية و2 فضية و9 برونزية) في منافسات دورة تونس الدولية للجيدو التي أقيمت أمس الجمعة بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.
وجاءت الميداليتان الذهبيتان بواسطة نرجس الهداجي (وزن -48 كلغ) وزينب الطرودي (وزن +78 كلغ)، فيما عادت الفضيتان إلى مرام النموشي (وزن -78 كلغ) وشريفة الصباغ (وزن +78 كلغ).
أما الميداليات البرونزية، فقد تحصل عليها كل من:
فراس بن نصيب (وزن -66 كلغ)، عدنان الزياتي (وزن -90 كلغ)، آدم الأندلسي (وزن -100 كلغ)، آدم الكوكي (وزن +100 كلغ)، آمنة الخلفاوي (وزن -52 كلغ)، خديجة عبد الكافي (وزن -52 كلغ)، أروى بن محرز (وزن -57 كلغ)، أسماء فرحات (وزن -63 كلغ)، وسوار بن زيد (وزن +78 كلغ).
وتُقام اليوم السبت منافسات الأصاغر والصغريات، على أن تُختتم الدورة غدًا الأحد بإجراء نزالات الأكابر والكبريات.
وتشهد الدورة مشاركة 33 دولة، بمجموع 272 رياضيًا في صنف الأكابر والكبريات، و138 في فئة الأواسط والوسطيات، و108 رياضيين في صنف الأصاغر والصغريات.
وتشارك تونس بـ29 رياضيًا في صنف الأصاغر و27 في الصغريات، مقابل 24 رياضيًا في الأواسط و22 في الوسطيات، إضافة إلى 27 لاعبًا في الأكابر و21 في الكبريات.
ويتحصل صاحب الميدالية الذهبية في كل مسابقة على 100 نقطة في الترتيب الدولي، مقابل 70 نقطة للفضية و50 نقطة للبرونزية.
