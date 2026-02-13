الرابطة الاولى: تعيين المباراتين المتأخرتين للترجي الرياضي ضد مستقبل سليمان و الملعب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c62e9420832c4.84361696_fljpmqikgheon.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن تعيين المباراتين المتأخرتين لحساب الجولتين 19 و20 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى، اللتين سيكون الترجي الرياضي التونسي طرفا فيهما.

وينزل الترجي ضيفا على مستقبل سليمان في انتظار تحديد ملعب المواجهة، يوم الثلاثاء 17 فيفري الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا لحساب الجولة التاسعة عشرة، في حين يستقبل فريق باب سويقة الملعب التونسي بملعب حمادي العقربي برادس يوم السبت 21 فيفري الجاري انطلاقا من الساعة الواحدة ظهرا لحساب الجولة العشرين.

يشار الى انه تم تأجيل المباراتين المذكورتين، فضلا عن مواجهة الجولة الحادية والعشرين بين نجم المتلوي والترجي الرياضي، نظرا للالتزامات القارية لفريق "الأحمر والأصفر".