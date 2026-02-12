الرابطة الوطنية لكرة القدم: رفض اعتراض النادي البنزرتي ضد لاعب النادي الافريقي ايمن الحرزي واقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة مساء اليوم الخميس قبول الاعتراض المقدم من طرف النادي الرياضي البنزرتي شكلا و رفضه اصلا حول مشاركة لاعب النادي الافريقي ايمن الحرزي في المباراة التي جمعت الفريقين, وبالتالي اقرار النتيجة الحاصة فوق الميدان, والتي انتهت لصالح فريق باب الجديد بنتيجة 1-صفر ضمن الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.وكان النادي البنزرتي قد تقدم باعتراض على مشاركة اللاعب ايمن الحرزي في مباراة الجولة 19 للبطولة معتبرة ان اللاعب لم يخضع للراحة الإجبارية بعد حصوله على ثلاثة انذارات بألوان الاتحاد المنستيري.ومن جهة اخرى قررت الرابطة معاقبة مدرب نجم المتلوي عماد بن يونس بمقابلتين وخطية مالية قدرها 5000 دينار من اجل الاحتجاجات المتكررة تجاه قرارات الحكم انجر عنه الاقصاء اثر نهاية مباراة نجم المتلوي و شبيبة العمران التي دارت يوم 8 فيفري الجاري.