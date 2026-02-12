وزير التجارة يؤكد ضرورة تواجد تونس بشكل كبير في كامل الفضاء الأوروبي

ولفت وزير التجارة، خلال جلسة عمل، انتظمت أمس، الإربعاء، بمقر الوزارة، في إطار تعزيز صادرات تونس من المنتوجات الفلاحية والصناعية والغذائية نحو السوق الأوروبية، إلى العلاقات الإستراتيجية مع الإتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك الأول لتونس.وأبرز عبيد، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، الخميس، أهمية تنويع المنتجات المصدرة نحو السوق الأوروبية مع التركيز على المنتجات، التي تتمتع بقيمه مضافة عالية إلى جانب المنتوجات الإستراتيجية (زيت الزيتون والتمور).وتطرق الإجتماع، الذي حضره، إطارات الوزارة وممثلين عن وزارات الخارجية والفلاحة والصناعة والمالية إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص ومصدرين، إلى التحديات، التي تواجهها بعض القطاعات للنفاذ إلى السوق الأوروبية.كما تناول اللقاء، مسألة المعاليم الجمركية وغير الجمركية ونظام الحصص، والسقف الكمي للصادرات التونسية وإثارتها في إطار تطوير التعاون، والإستعداد للمراحل القادمة مع هذا الشريك الهام.