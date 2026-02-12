بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: تعيينات الجولة الرابعة لمرحلة التتويج

الترتيب قبل الجولة الرابعة



في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة لمرحلة التتويج من بطولة القسم الوطني أ التونسية للكرة الطائرة، المقرّر إقامتها يوم السبت 14 فيفري 2026:النجم الرياضي الساحلي – الترجي الرياضي التونسيالأولمبي القليبي – النادي الرياضي الصفاقسيمولدية بوسالم – اتحاد النقل الصفاقسي| الفريق | النقاط | لعب || ----------------------- | ------ | --- || الترجي الرياضي التونسي | 9 | 3 || النجم الرياضي الساحلي | 8 | 3 || مولدية بوسالم | 7 | 3 || النادي الرياضي الصفاقسي | 3 | 3 || الأولمبي القليبي | 0 | 3 || اتحاد النقل الصفاقسي | 0 | 3 |