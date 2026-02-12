بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: تعيينات الجولة الرابعة لمرحلة التتويج
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة لمرحلة التتويج من بطولة القسم الوطني أ التونسية للكرة الطائرة، المقرّر إقامتها يوم السبت 14 فيفري 2026:
قاعة مساكن (14:00)
النجم الرياضي الساحلي – الترجي الرياضي التونسي
قاعة عيسى بن نصر بقليبية (16:00)
الأولمبي القليبي – النادي الرياضي الصفاقسي
قاعة بوسالم (16:00)
مولدية بوسالم – اتحاد النقل الصفاقسي
الترتيب قبل الجولة الرابعة| الفريق | النقاط | لعب |
| ----------------------- | ------ | --- |
| الترجي الرياضي التونسي | 9 | 3 |
| النجم الرياضي الساحلي | 8 | 3 |
| مولدية بوسالم | 7 | 3 |
| النادي الرياضي الصفاقسي | 3 | 3 |
| الأولمبي القليبي | 0 | 3 |
| اتحاد النقل الصفاقسي | 0 | 3 |
