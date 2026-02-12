باقة فنية لأجمل الأصوات التونسية في سهرة بإمضاء سامي المعتوقي

احتضن مسرح أوبرا تونس بمدينة مدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، مساء أمس الأربعاء، سهرة فنية بعنوان، بإمضاء الفنان والموزّع سامي المعتوقي، وتنفيذ الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بلهاني.وتابَع السهرة جمهور غفير من أحباء الموسيقى، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، حيث أثّثتها نخبة من الأصوات التونسية التي قدّمت باقة من الأغاني الخالدة للملحّن سامي المعتوقي، وهي أعمال راسخة في الذاكرة الجماعية وما تزال تتردّد على ألسنة مختلف الأجيال.وشارك في إحياء السهرة كل من شكري بوزيان، محمد الجبالي، ألفة بن رمضان، حسين العفريت، سفيان الزايدي، مهدي العياشي، أحمد الرباعي، حاتم نورالدين، أيمن لسيق، أنيس لطيف، رامي خليل، ريان يوسف، مريم نور الدين، مهدي بكوش، نجوى عمر، فهمي الرياحي، أمل الشريف، شيماء محمود، وحاتم القروي، الذين قدّموا مختارات من أبرز الأعمال الغنائية في مسيرة المعتوقي الفنية.