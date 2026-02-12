الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للصناعات التقليدية بايطاليا من 25 أفريل الى 03 ماي 2026

يعتزم، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، المشاركة في فعاليات، الصالون الدولي للصناعات التقليدية MIDA بمدينة فلورنس بمنطقة الشمال الايطالي، وذلك من 25 أفريل الى 03 ماي 2026.وأورد الديوان بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اليوم الخميس، أن هذه المشاركة تندرج في إطار برنامج ترويج المنتوج التقليدي التونسي بالسوق التصديرية بعنوان سنة 2026، حيث سيتم تشريك 05 حرفيين في الاختصاصات ذات العلاقة بالتزويق الداخلي والديكور واكسسوارات الموضة ضمن أجنحة منفصلة بمساحة حوالي 10 م² لكل عارض.وسيتكفل الديوان بشحن المعروضات فيما سيتكفل الحرفيون بخلاص تذاكر السفر والاقامة والمصاريف الخاصة بهم.ودعا، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، الحرفيين والمؤسسات الحرفية الراغبة في المشاركة في هذه التظاهرة الاتصال بالمندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين لها بالنظر علما أن آخر أجل لقبول ملفات المشاركة هو يوم الجمعة 20 فيفري 2026، وفق ذات المصدر.