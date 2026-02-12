Babnet   Latest update 17:17 Tunis

بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة السابعة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 12 Février 2026 - 16:03
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية التونسية لكرة القدم، التي تُقام أيام السبت 14 والأحد 15 والاثنين 16 فيفري 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا:

المجموعة الثانية

السبت 14 فيفري 2026

* ملعب المكنين: سبورتينغ المكنين – النادي القربي


الأحد 15 فيفري 2026

* ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – قوافل قفصة
* ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – أولمبيك سيدي بوزيد
* ملعب جلمة: نسر جلمة – جمعية أريانة
* ملعب القصرين: مستقبل القصرين – أمل بوشمة
* ملعب قابس: الملعب القابسي – جندوبة الرياضية
* ملعب الرديف: هلال الرديف – اتحاد قصور الساف

المجموعة الأولى

الاثنين 16 فيفري 2026

* ملعب الهادي بن رمضان برادس: سبورتينغ بن عروس – أمل حمام سوسة
* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم – نادي حمام الأنف
* ملعب مساكن: هلال مساكن – محيط قرقنة
* ملعب الشابة: الهلال الشابي – جمعية مقرين
* ملعب بوحجلة: بعث بوحجلة – مكارم المهدية
* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
* ملعب عقارب: كوكب عقارب – اتحاد تطاوين
