بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة السابعة عشرة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية التونسية لكرة القدم، التي تُقام أيام السبت 14 والأحد 15 والاثنين 16 فيفري 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا:
المجموعة الثانية
السبت 14 فيفري 2026* ملعب المكنين: سبورتينغ المكنين – النادي القربي
الأحد 15 فيفري 2026* ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – قوافل قفصة
* ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – أولمبيك سيدي بوزيد
* ملعب جلمة: نسر جلمة – جمعية أريانة
* ملعب القصرين: مستقبل القصرين – أمل بوشمة
* ملعب قابس: الملعب القابسي – جندوبة الرياضية
* ملعب الرديف: هلال الرديف – اتحاد قصور الساف
المجموعة الأولى
الاثنين 16 فيفري 2026* ملعب الهادي بن رمضان برادس: سبورتينغ بن عروس – أمل حمام سوسة
* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم – نادي حمام الأنف
* ملعب مساكن: هلال مساكن – محيط قرقنة
* ملعب الشابة: الهلال الشابي – جمعية مقرين
* ملعب بوحجلة: بعث بوحجلة – مكارم المهدية
* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
* ملعب عقارب: كوكب عقارب – اتحاد تطاوين
