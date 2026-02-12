Babnet   Latest update 15:08 Tunis

منوبة: عملية بيضاء لاختبار جاهزية التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698dcf932d49a0.24522152_kinomfjepqlhg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Février 2026 - 14:42 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أجرت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة عملية بيضاء تطبيقية بمقر مكتب البريد بمدينة منوبة، وذلك بحضور الوحدات الأمنية وممثلي الإدارة الجهوية للبريد.

وتهدف هذه العملية إلى اختبار نجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين وضمان حماية المؤسسات المفتوحة للعموم، فضلا عن التثبت من مدى الجاهزية العملياتية وحسن الاستعداد للتدخل عند الاقتضاء.


وتندرج هذه التمارين التطبيقية في إطار خطط وقائية دورية ترمي إلى تعزيز الجاهزية الميدانية وتحسين سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323529

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 فيفري 2026 | 24 شعبان 1447
يوم فقط وتنتهي العزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:26
17:58
15:31
12:40
07:11
05:44
يوم فقط وتنتهي العزارة
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
18.52 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-14
20°-13
18°-11
14°-10
17°-11
  • Avoirs en devises 25782,2
  • (11/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,38303 DT
  • (11/02)
  • 1 $ = 2,86604 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/02)     1322,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/02)   27394 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>