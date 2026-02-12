منوبة: عملية بيضاء لاختبار جاهزية التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين

أجرت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة عملية بيضاء تطبيقية بمقر مكتب البريد بمدينة منوبة، وذلك بحضور الوحدات الأمنية وممثلي الإدارة الجهوية للبريد.وتهدف هذه العملية إلىوضمان حماية المؤسسات المفتوحة للعموم، فضلا عنوتندرج هذه التمارين التطبيقية في إطار خطط وقائية دورية ترمي إلى تعزيز الجاهزية الميدانية وتحسين سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.