مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين
تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين، إثر سلسلة من المداهمات الأمنية، من الإطاحة بعدة شبكات تنشط في مجال ترويج المخدرات بالوسط المدرسي واستهداف الشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وأسفرت العمليات عن حجز كميات هامة من الأقراص المخدّرة ومادة الزطلة، إلى جانب مبالغ مالية مختلفة يُشتبه في كونها متأتية من عائدات ترويج المخدرات.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن بقية المتورطين المحتملين.
