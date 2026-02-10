الطاهري: اتحاد الشغل يواصل اعتماد الانخراطات كمورد مالي لضمان مساهمة العمال في القطاعين العام والوظيفة العمومية
أكّدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة اليوم الثلاثاء، مواصلة اعتماد الانخراطات كمورد مالي يضمن مساهمة العمال في القطاعين العام والوظيفة العمومية وفي الانتماء إلى الاتحاد، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، في تصريح عشية اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وناقش أعضاء الهيئة الإدارية خلال اجتماعهم إمكانية اعتماد تطبيقات ذكية عبر البنوك لخلاص معاليم الانخراطات، وذلك بعد إيقاف آلية الاقتطاع الآلي، حيث نفى الطاهري وجود أي نية لتجميد العمل بنظام الانخراطات داخل المنظمة الشغيلة.
وأكّد محدّث “وات” أنّ مساهمة العمال والموظفين المنتمين للأسلاك النقابية التابعة للاتحاد متواصلة، مشيرًا إلى أنّه يجري النظر في اعتماد حلول رقمية تمكّن من سداد معاليم الانخراط مباشرة، بعد إيقاف آلية الاقتطاع المباشر من الأجور بالمؤسسات العمومية والقطاع العام.
وأوضح الطاهري أنّ مختلف المؤسسات العمومية شرعت في إيقاف آلية اقتطاع وتحويل مساهمات الانخراط إلى حسابات الاتحاد، واصفًا هذه الخطوة بأنها تراجع عن مكسب تاريخي أقرّته الاتفاقيتان الدوليتان لمنظمة العمل الدولية عدد 87 و151.
وكشف أنّ الهيئة الإدارية ناقشت آليات تعويض الاقتطاع المباشر، وأقرّت مبدأ الانخراط الطوعي، إلى جانب البحث عن وسائل أخرى تضمن ديمومة التوازنات المالية للانخراطات، مع إمكانية اعتماد الانخراط عبر البطاقات أو التقنيات الحديثة.
واعتبر أنّ اللجوء إلى هذه الآليات الجديدة إجراء وقتي إلى حين استرجاع ما وصفه بـالمكسب التاريخي المتمثل في الاقتطاع المباشر للانخراطات من الأجور.
كما أفاد بأنّ الهيئة الإدارية أقرّت كراء المقر المركزي الجديد للاتحاد بحي الخضراء، نافيًا بشكل قاطع وجود أي نية لبيعه.
وفي سياق متصل، أعلن الطاهري أنّ الهيئة الإدارية قرّرت نقل مكان انعقاد المؤتمر المقبل للاتحاد إلى ولاية المنستير، بعد أن كان مبرمجًا بالعاصمة تونس، وذلك في إطار ترشيد النفقات وخفض كلفة كراء النزل.
