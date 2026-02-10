سوسة: حجز أكثر من 3 آلاف لتر من الحليب وغلق مصنع أجبان عشوائي

تمكّنت المصالح الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسوسة، في إطار حملة رقابية مكثّفة، من حجزغير الآمن للاستهلاك، إضافة إلىبسبب إخلالات صحية جسيمة.وأوضح، المنسّق الجهوي للهيئة بسوسة، في تصريح لإذاعة الديوان ضمن برنامج، أنّ الكميات المحجوزة تبيّن أنّها، وقد تمّ إتلافها بالكامل طبقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.وأضاف أنّ الحملة أسفرت أيضًا عن حجز كميات هامّة من مشتقات الحليب، شملت:كما تمّ خلال نفس الحملة حجز منتجات غذائية أخرى غير مطابقة، من بينها جبن مبشور معروض خارج سلسلة التبريد، ومواد منتهية الصلوحية، إلى جانب غلق محلات مفتوحة للعموم بسبب إخلالات صحية، مع اقتراح غلق محلّ ثابت قبل حلول شهر رمضان.وبيّن القادري أنّ هذه الحملة تندرج ضمن، ينطلق بتكثيف المراقبة على المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، خاصة الحليب ومشتقاته واللحوم والدواجن، ليتواصل خلال شهر رمضان مع تركيز خاص على محلات صنع وبيع المرطبات والحلويات والمطاعم والمقاهي.ودعا المنسّق الجهوي المواطنين إلى، خاصة مشتقات الحليب المعروضة بطرق عشوائية، لما تمثّله من مخاطر صحية جسيمة قد تتسبّب في حالات تسمم غذائي.وأكد أنّ الحملات الرقابية ستتواصل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة، من بينها المصالح الأمنية والشرطة البلدية، في إطار حماية صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات الغذائية، خاصة مع تزايد الاستهلاك خلال الفترة القادمة.