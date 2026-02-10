Babnet   Latest update 20:20 Tunis

اضطراب ظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب اثر العطب المفاجىء بقناة الجلب على مستوى ساحة الشهداء من ولاية تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Février 2026 - 17:24 قراءة: 0 د, 37 ث
      
سيسجل اضطراب ظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب، بداية من الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، على اثر العطب المفاجىء الذي طرأ على قناة الجلب قطر 1400 مم على مستوى ساحة الشهداء من ولاية تونس.

واشارت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،في بلاغ الثلاثاء، ان مصالحها الفنية تقوم حاليا باشغال الاصلاح اللازمة.


ويخص الاضطراب الظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب:
احياء شبدة والهناء واوذنة والعلمي وتقسيمي مروى والسعودي، من معتمدية المحمدية (ولاية بن عروس).


رادس منجيل ورادس الغابة وحمام الانف، من معتمدية رادس

حي بوحجر والاحياء العليا بالمروج 2 وحي النور، من ولاية تونس

معتمديتي جبل الوسط وبئر مشارقة، من ولاية زغوان

ومن المنتظر، وفق ذات البلاغ، استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من منتصف ليل الثلاثاء بعد استكمال الاشغال.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323444

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 فيفري 2026 | 22 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:24
17:56
15:30
12:40
07:13
05:46
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
19°-14
19°-14
20°-13
18°-11
  • Avoirs en devises 25763,5
  • (10/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,38381 DT
  • (10/02)
  • 1 $ = 2,85817 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/02)     1289,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/02)   27423 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>