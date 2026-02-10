اضطراب ظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب اثر العطب المفاجىء بقناة الجلب على مستوى ساحة الشهداء من ولاية تونس

سيسجل اضطراب ظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب، بداية من الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، على اثر العطب المفاجىء الذي طرأ على قناة الجلب قطر 1400 مم على مستوى ساحة الشهداء من ولاية تونس.واشارت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،في بلاغ الثلاثاء، ان مصالحها الفنية تقوم حاليا باشغال الاصلاح اللازمة.ويخص الاضطراب الظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب:احياء شبدة والهناء واوذنة والعلمي وتقسيمي مروى والسعودي، من معتمدية المحمدية (ولاية بن عروس).رادس منجيل ورادس الغابة وحمام الانف، من معتمدية رادسحي بوحجر والاحياء العليا بالمروج 2 وحي النور، من ولاية تونسمعتمديتي جبل الوسط وبئر مشارقة، من ولاية زغوانومن المنتظر، وفق ذات البلاغ، استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من منتصف ليل الثلاثاء بعد استكمال الاشغال.