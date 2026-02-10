Babnet   Latest update 19:07 Tunis

وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698b715bd359c9.87039450_giepqknjmhflo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Février 2026 - 18:56 قراءة: 0 د, 44 ث
      
نعت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، السفير الأسبق المنذر مامي، الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر يُناهز 84 عاما.

وأفادت الوزارة في بلاغها، بأن الفقيد تقلّد مهامّ سفير لتونس ببراغ (1996-2001)، فضلا عن تولّيه لعدد من المناصب الدبلوماسية ببعثات تونس بالخارج، على غرار سفارة تونس بفيينا (1978-1982)، والبعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى اليونيسكو (1982-1985)، وسفارة تونس بباريس (1987-1993).


وأضافت أن فقيد الدبلوماسية التونسية، تولى عددا من المسؤوليات صلب الإدارة المركزية، وكان أستاذا مكوّنا في الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس. وشغل كذلك منصب مستشار لدى رئاسة الجمهورية والمدير العام للتشريفات برئاسة الجمهورية من 2012 إلى 2019 ، وتقلّد الصنف الأول من وسام الاستحقاق الوطني (القطاع الدبلوماسي) وكذلك الصنف الرابع من وسام الجمهورية.


وتقدم وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بهذه المناسبة الأليمة، بأحرّ عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد، راجيا من الله أن يتغمّده بواسع الرّحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جنانه.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323439

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 فيفري 2026 | 22 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:24
17:56
15:30
12:40
07:13
05:46
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
19°-14
19°-13
22°-13
16°-11
  • Avoirs en devises 25763,5
  • (10/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,38381 DT
  • (10/02)
  • 1 $ = 2,85817 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/02)     1289,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/02)   27423 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>