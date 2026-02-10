أريانة: تواصل الحملة الوطنية لتلقيح القطيع بالجهة

تتواصل، بولاية أريانة، الحملة الوطنية لتلقيح القطيع لسنة 2026، وتشمل التلقيح ضد الحمى القلاعية لدى الأبقار والأغنام و الماعز، ومرض الجلد العقدي لدى الأبقار، وجدري الأغنام، وطاعون المجترات الصغرى، والحمى المالطية لدى الأغنام و الماعز.وأكدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ عمليات التلقيح تنجز بصفة مجانية، وستؤمن فرق التلقيح الميدانية المتكوّنة من أطباء بياطرة من القطاعين العمومي والخاص التدخلات الميدانية بمختلف مناطق الولاية طبقا للرزنامة المعتمدة.ودعت المندوبية، كافة مربي الماشية الى الإقبال المكثف على عمليات التلقيح، لدورها الأساسي في حماية القطيع، وانعكاساتها الإيجابية على الأمن الغذائي، وإلى تسهيل عمل الفرق البيطرية الميدانية، بما يضمن حسن سير الحملة ونجاحها، ويساهم في المحافظة على صحة القطيع، وحمايته من الأمراض الحيوانية المعدية.يذكر أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد أعلنت، في موفى شهر جانفي المنقضي أنّ الحملة الوطنية لتلقيح القطيع لسنة 2026 ستنطلق بكامل ولايات الجمهورية بداية من اليوم الأحد غرّة فيفري 2026، لتتواصل إلى موفّى شهر أفريل 2026، وذلك وفق خصوصيات كل جهة وطبقاً للرزنامة الجهوية المعتمدة.