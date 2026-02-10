النجم الساحلي ينظم النسخة الرابعة للدورة الدولية للشبان في كرة القدم لأقل من 12 سنة بمشاركة 10 فرق من 4 دول

ينظم النجم الساحلي من 13 الى 15 فيفري الجاري النسخة الرابعة للدورة الدولية للشبان في كرة القدم لأقل من 12 سنة بمشاركة 10 فرق من 4 دول هي تونس وفرنسا وايطاليا وقطر.وعلى هامش المناسبة أكد فراس عياد المسؤول على فريق النجم الساحلي لأقل من 12 سنة أنّ الفرق الـ 10 المشاركة في الدورة وقع تقسيمها على مجموعتين، تضم كل مجموعة 5 فرق على ان يتأهل في أعقاب مقابلات الدور الاول صاحبا المركزين الأول والثاني الى الدور نصف النهائي، فيما ستتنافس البقية على المراكز الترتيبية من 5 الى 10.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المجموعة الأولى تضم فرق: النجم الساحلي (تونس) - جمعية روما (ايطاليا) - النادي الصفاقسي (تونس) - سان بريست (فرنسا) - نيس (فرنسا)، فيما تتالف المجموعة الثانية من فرق: الملعب التونسي (تونس) - أولمبيك ليون (فرنسا) - أكاديمية اسباير (قطر) - الاتحاد المنستيري (تونس) - شبيبة العمران (تونس) .وبيّن أنّ المباريات ستجرى على مدى ثلاثة أيام بالمركب الرياضي للنجم الساحلي.