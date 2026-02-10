Babnet   Latest update 17:30 Tunis

النجم الساحلي ينظم النسخة الرابعة للدورة الدولية للشبان في كرة القدم لأقل من 12 سنة بمشاركة 10 فرق من 4 دول

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/ess2015.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 10 Février 2026 - 16:09
      
ينظم النجم الساحلي من 13 الى 15 فيفري الجاري النسخة الرابعة للدورة الدولية للشبان في كرة القدم لأقل من 12 سنة بمشاركة 10 فرق من 4 دول هي تونس وفرنسا وايطاليا وقطر.

وعلى هامش المناسبة أكد فراس عياد المسؤول على فريق النجم الساحلي لأقل من 12 سنة أنّ الفرق الـ 10 المشاركة في الدورة وقع تقسيمها على مجموعتين، تضم كل مجموعة 5 فرق على ان يتأهل في أعقاب مقابلات الدور الاول صاحبا المركزين الأول والثاني الى الدور نصف النهائي، فيما ستتنافس البقية على المراكز الترتيبية من 5 الى 10.


وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المجموعة الأولى تضم فرق: النجم الساحلي (تونس) - جمعية روما (ايطاليا) - النادي الصفاقسي (تونس) - سان بريست (فرنسا) - نيس (فرنسا)، فيما تتالف المجموعة الثانية من فرق: الملعب التونسي (تونس) - أولمبيك ليون (فرنسا) - أكاديمية اسباير (قطر) - الاتحاد المنستيري (تونس) - شبيبة العمران (تونس) .
وبيّن أنّ المباريات ستجرى على مدى ثلاثة أيام بالمركب الرياضي للنجم الساحلي.
الثلاثاء 10 فيفري 2026 | 22 شعبان 1447
