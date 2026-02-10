اكتشافات أثرية رومانية وبيزنطية جديدة في موقع هنشير الماطرية بولاية باجة

يواصل حاليا فريق علمي متعدد الاختصاصات تنفيذ حفريات أثرية بموقع هنشير الماطرية (نوملولي) الكائن بولاية باج، وذلك في إطار التعاون الدولي بين تونس وإيطاليا في مجال الآثار بين المعهد الوطني للتراث وجامعة ساساري الإيطالية.وتركز الأشغال الميدانية والدراسات العلمية، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للتراث، على فضاء الساحة العمومية والكنيسة البيزنطية بالموقع، حيث أسفرت الحفريات عن اكتشافات أثرية هامة تعود إلى الفترتين الرومانية والبيزنطية. ومن بين اللقى المكتشفة عدد من التيجان والأعمدة الرومانية التابعة لمعبد الكابتول، إلى جانب تماثيل لآلهة رومانية وقناديل فخارية، فضلا عن لوحات فسيفسائية بيزنطية ذات قيمة تاريخية وفنية عالية.وانطلقت هذه البعثة الأثرية الإيطالية بموقع نوملولي سنة 2022، واهتمت بدراسة البنية العمرانية واللقى الأثرية بهدف تعميق المعرفة العلمية بهذه المدينة القديمة التي لا تزال من المواقع الأثرية القليلة الاستكشاف في تونس.وتُنجز هذه المهمة الأثرية بالتنسيق الكامل مع المعهد الوطني للتراث، وهي ممولة من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بدعم من سفارة إيطاليا بتونس.ويُعد موقع هنشير الماطرية من بين أفضل المدن الرومانية حفظا في شمال تونس، إذ يضم ساحة يتوسطها معبد الكابتول، ومعبدا كبيرا وحمّامين، بالإضافة إلى مارتيريوم وكنيسة باليو–مسيحية، وهي معالم شكلت النواة الأساسية للمشهد العمراني لمدينة نوملولي الرومانية. وقد كانت هذه المنشآت محورا أساسيا للأبحاث التي شارك فيها طلبة وباحثون شبان من تونس وإيطاليا.