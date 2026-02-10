ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026

دعما للقدرات التصديرية للمؤسسات التونسية وتطوير حضورها في الأسواق الدولية، تنظم شبكة الأعمال العالمية بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات يوماً تدريبياً استراتيجياً تحت شعار "التصدير من الألف إلى الياء: بخطة واضحة دون ارتجال"، وذلك يوم الجمعة 13 فيفري 2026 بمقر المركز بتونس العاصمة.وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى تقديم مقاربة عملية ومبتكرة لفائدة أصحاب المؤسسات والمسؤولين عن التصدير، تتجاوز الجوانب النظرية لتصل إلى صياغة "خارطة طريق مخصصة لكل مؤسسة مشاركة، بما يضمن تحويل الطموحات الاستثمارية إلى نتائج فعلية ومدروسة في أفق سنة 2026".ويتضمن برنامج الورشة، حصصاً تطبيقية مكثفة تشمل التشخيص الدقيق عبر إجراء تقييم شامل للوضع الحالي للمؤسسة ومدى جاهزيتها لدخول الأسواق الخارجية إلى جانب التوجيه المباشر عبر توفير مرافقة فردية من طرف خبراء دوليين في مجال التصدير لتحديد الفرص والتقليص من المخاطر.وينتظر في ختام هذه الورشة التكوينية تمكين كل مؤسسة من وثيقة استراتيجية وقابلة للتنفيذ تمثل مسارها التصديري المستقبلي.وتسعى هذه المبادرة، حسب المنظمين، إلى تكريس ثقافة التخطيط الاستراتيجي في النسيج الاقتصادي التونسي، حيث يعتمد النجاح في الأسواق العالمية اليوم على دقة الرؤية والقدرة على استشراف المتغيرات الدولية، بعيداً عن الحلول الظرفية أو "الاجتهادات الشخصية" غير المبنية على معطيات واقعية.