لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة

Publié le Mardi 10 Février 2026
      
ينظم المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر، يوم 13 فيفري، بمقر المتحف بمدينة الثقافة، لقاء فكريا، يحمل عنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" وذلك في إطار الصالون الوطني للفنون التشكيلية، في دورته الثانية، الملتئمة من 24 جانفي إلى 24 فيفري 2026.
هذا اللقاء، الذي ينتظم تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، هو اللقاء الثاني المندرج ضمن فعاليات الصالون الوطني للفنون التشكيلية، ويتضمن مداخلات يقدمها كل من كمال الرزقي ومحمد السالمي ومحمد العمائري وسامي بن عامر.
وسيكون اللقاء مشفوعا بحفل توزيع شهائد للمشاركين في الصالون وفي الندوات.

وكان المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر، احتضن يومي السبت والأحد 7 و8 فيفري ورشات منها ورشة في الرسم من تأطير الفنانة التشكيلية نسرين الحبيب، وورشة الخزف الفني من تأطير الفنانين التشكيليين نصر الدين الفرحاتي ومحمد علي الدرويش. كما احتضن مقر المتحف يوما تحسيسيا للتعريف ب"فخّار سجنان" وذلك يوم الأحد 8 فيفري 2026.
وللتذكير فقد تم في إطار المعرض تنظيم لقاء فكري أول يوم 30 جانفي الماضي، بعنوان "راهن الممارسة التشكيلية في تونس: تحيين المفهوم وفهم الممارسة"، تضمن مداخلات للأساتذة الحبيب بيدة ومفيدة الغضبان وعبد الواحد المكني وهيثم الجميّل.
