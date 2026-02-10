Babnet   Latest update 14:20 Tunis

تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5eb04bc9831088.87949482_gelpjnkiohfqm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Février 2026 - 14:07 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تنظم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتعاون مع الغرفة النقابية لمعدات الطاقة الشمسية، تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلامذة المدرسة الابتدائية "مركز والي" بولاية صفاقس وذلك يوم الخميس 12 فيفري الجاري

ويندرج تنظيم هذه التظاهرة في اطار تكريس الدور المجتمعي ومعاضدة المجهود الوطني للتحسيس بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة لدى الناشئة


وسيتم، بالمناسبة تدشين محطة شمسية فولطاضوئية تم تركيزها بالمدرسة بصفة مجانية من قبل أحد مزودي الألواح الشمسية بالجهة
في اطار المبادرة التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع الغرفة النقابية لمعدات الطاقة الشمسية


يشار، الى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، قد أعلنت عن إجراءات جديدة في جويلية 2025 لتسريع ربط محطات الطاقة الشمسية الفولطاضوئية للمستهلكين، بهدف تشجيع الانتقال الطاقي وترشيد الاستهلاك، بما في ذلك تعيين مخاطب وحيد وتسهيل الموافقات الفنية للمحطات المنزلية والمصانع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323414

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 فيفري 2026 | 22 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:24
17:56
15:30
12:40
07:13
05:46
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet15°
13° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
19°-14
19°-13
21°-13
16°-11
  • Avoirs en devises 25798,8
  • (09/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37200 DT
  • (09/02)
  • 1 $ = 2,87559 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/02)     1289,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/02)   27423 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>