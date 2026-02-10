تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026

تنظم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتعاون مع الغرفة النقابية لمعدات الطاقة الشمسية، تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلامذة المدرسة الابتدائية "مركز والي" بولاية صفاقس وذلك يوم الخميس 12 فيفري الجاريويندرج تنظيم هذه التظاهرة في اطار تكريس الدور المجتمعي ومعاضدة المجهود الوطني للتحسيس بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة لدى الناشئةوسيتم، بالمناسبة تدشين محطة شمسية فولطاضوئية تم تركيزها بالمدرسة بصفة مجانية من قبل أحد مزودي الألواح الشمسية بالجهةفي اطار المبادرة التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع الغرفة النقابية لمعدات الطاقة الشمسيةيشار، الى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، قد أعلنت عن إجراءات جديدة في جويلية 2025 لتسريع ربط محطات الطاقة الشمسية الفولطاضوئية للمستهلكين، بهدف تشجيع الانتقال الطاقي وترشيد الاستهلاك، بما في ذلك تعيين مخاطب وحيد وتسهيل الموافقات الفنية للمحطات المنزلية والمصانع.