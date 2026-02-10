الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة “قرطاج” خلال رحلتها من 10 إلى 12 فيفري 2026

اعلنت الشركة التونسية للملاحة عن اجراء تعديل على مستوى برمجة السفينة "قرطاج" خلال رحلتها من 10 إلى 12 فيفري 2026 وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تسود البحر الأبيض المتوسطواوضحت في بلاغ لها ان هذا التعديل الذي يهدف ايضا الى توفير ظروف السلامة والراحة لحرفاءها سيكون كما يلي :- الانطلاق من ميناء حلق الوادي يوم الثلاثاء 10 فيفري 2026 على الساعة التاسعة صباحا عوضا عن الساعة العاشرة صباحا.- الوصول إلى ميناء مرسيليا يوم الأربعاء 11 فيفري 2026 على الساعة الثامنة صباحا عوضا عن الساعة منتصف النهار.- الانطلاق من ميناء مرسيليا يوم الأربعاء 11 فيفري 2026 على الساعة منتصف النهار عوضا عن الساعة الرابعة بعد الزوال.- الوصول إلى ميناء حلق الوادي يوم الخميس 12 فيفري 2026 على الساعة منتصف النهار عوضا عن الساعة السادسة مساءا.