المنتخب التونسي للترياتلون يشارك من 11 الى 14 فيفري في كاس افريقيا للاكابر والاواسط

تحول المنتخب التونسي للأكابر والأواسط للترياتلون اليوم الثلاثاء الى مصر للمشاركة في كأس إفريقيا التي تحتضنها مدينة الجلالة للعام الثاني على التوالي على ساحل البحر الأحمر خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 فيفري الجاري.وضمت بعثة المنتخب التونسي تحت قيادة المدرب سيف الإسلام الهمامي 8 رياضيين هم زكرياء الشتيوي ومحمد عزيز حمدي وسيف الدين السالمي ومحمد أمين خميس و ياسين الغدامسي وعلاء سعيدان ويوسف سلامة واليسا ڨنودي.