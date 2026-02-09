بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة السابعة عشرة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي ستُجرى يومي الأحد 15 والاثنين 16 فيفري الجاري، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر (س14):
الأحد 15 فيفري 2026المجموعة الثانية
ملعب القلعة الصغرى
* القلعة الرياضية – قوافل قفصة
ملعب المكنين
* سبورتينغ المكنين – النادي القربي
ملعب ساقية الداير
* تقدّم ساقية الداير – أولمبيك سيدي بوزيد
ملعب جلمة
* نسر جلمة – جمعية أريانة
ملعب القصرين
* مستقبل القصرين – أمل بوشمة
ملعب قابس
* الملعب القابسي – جندوبة الرياضية
ملعب الرديف
* هلال الرديف – اتحاد قصور الساف
الاثنين 16 فيفري 2026المجموعة الأولى
ملعب الهادي بن رمضان برادس
* سبورتينغ بن عروس – أمل حمام سوسة
ملعب بوسالم
* اتحاد بوسالم – نادي حمام الأنف
ملعب مساكن
* هلال مساكن – محيط قرقنة
ملعب الشابة
* هلال الشابة – جمعية مقرين
ملعب بوحجلة
* بعث بوحجلة – مكارم المهدية
ملعب 2 مارس بصفاقس
* سكك الحديد الصفاقسي – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
ملعب عقارب
* كوكب عقارب – اتحاد تطاوين
الأحد 15 فيفري 2026المجموعة الثانية
ملعب القلعة الصغرى
* القلعة الرياضية – قوافل قفصة
ملعب المكنين
* سبورتينغ المكنين – النادي القربي
ملعب ساقية الداير
* تقدّم ساقية الداير – أولمبيك سيدي بوزيد
ملعب جلمة
* نسر جلمة – جمعية أريانة
ملعب القصرين
* مستقبل القصرين – أمل بوشمة
ملعب قابس
* الملعب القابسي – جندوبة الرياضية
ملعب الرديف
* هلال الرديف – اتحاد قصور الساف
الاثنين 16 فيفري 2026المجموعة الأولى
ملعب الهادي بن رمضان برادس
* سبورتينغ بن عروس – أمل حمام سوسة
ملعب بوسالم
* اتحاد بوسالم – نادي حمام الأنف
ملعب مساكن
* هلال مساكن – محيط قرقنة
ملعب الشابة
* هلال الشابة – جمعية مقرين
ملعب بوحجلة
* بعث بوحجلة – مكارم المهدية
ملعب 2 مارس بصفاقس
* سكك الحديد الصفاقسي – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
ملعب عقارب
* كوكب عقارب – اتحاد تطاوين
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323390