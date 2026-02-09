Babnet   Latest update 18:29 Tunis

بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة السابعة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 09 Février 2026 - 17:52
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي ستُجرى يومي الأحد 15 والاثنين 16 فيفري الجاري، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر (س14):

الأحد 15 فيفري 2026

المجموعة الثانية

ملعب القلعة الصغرى


* القلعة الرياضيةقوافل قفصة

ملعب المكنين

* سبورتينغ المكنينالنادي القربي

ملعب ساقية الداير

* تقدّم ساقية الدايرأولمبيك سيدي بوزيد

ملعب جلمة

* نسر جلمةجمعية أريانة

ملعب القصرين

* مستقبل القصرينأمل بوشمة

ملعب قابس

* الملعب القابسيجندوبة الرياضية

ملعب الرديف

* هلال الرديفاتحاد قصور الساف

الاثنين 16 فيفري 2026

المجموعة الأولى

ملعب الهادي بن رمضان برادس

* سبورتينغ بن عروسأمل حمام سوسة

ملعب بوسالم

* اتحاد بوسالمنادي حمام الأنف

ملعب مساكن

* هلال مساكنمحيط قرقنة

ملعب الشابة

* هلال الشابةجمعية مقرين

ملعب بوحجلة

* بعث بوحجلةمكارم المهدية

ملعب 2 مارس بصفاقس

* سكك الحديد الصفاقسيالملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة

ملعب عقارب

* كوكب عقارباتحاد تطاوين
