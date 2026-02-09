لسعد معمر مدربا جديدا لمستقبل الرويسات الجزائري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698a0f432f97d8.63705028_hgmqjkopniefl.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت إدارة نادي مستقبل الرويسات الجزائري نهاية الاسبوع الماضي عن تعيين التونسي لسعد معمر مدربا للفريق، مع تجديد الثقة في عوامري عبد الغاني كمساعد له.

وكان الفريق انهزم امس الاحد امام نادي قسنطينة 1-2 في اطار الجولة الثامنة عشرة للبطولة الجزائرية لكرة القدم.

ويحتل مستقبل الرويسات المركز العاشر في البطولة الجزائرية برصيد 23 نقطة من 18 مباراة.