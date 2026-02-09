Babnet   Latest update 18:29 Tunis

لسعد معمر مدربا جديدا لمستقبل الرويسات الجزائري

Publié le Lundi 09 Février 2026 - 17:45
      
اعلنت إدارة نادي مستقبل الرويسات الجزائري نهاية الاسبوع الماضي عن تعيين التونسي لسعد معمر مدربا للفريق، مع تجديد الثقة في عوامري عبد الغاني كمساعد له.
وكان الفريق انهزم امس الاحد امام نادي قسنطينة 1-2 في اطار الجولة الثامنة عشرة للبطولة الجزائرية لكرة القدم.
ويحتل مستقبل الرويسات المركز العاشر في البطولة الجزائرية برصيد 23 نقطة من 18 مباراة.
الاثنين 09 فيفري 2026 | 21 شعبان 1447
