Babnet   Latest update 18:29 Tunis

جلسة عمل بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمتابعة سير العمل بالإدارات الجهوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698a0dd8eac9b4.52119736_nokljmhpigqef.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Février 2026 - 17:39 قراءة: 0 د, 45 ث
      
في إطار مواصلة متابعة سير العمل بالإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، أشرف السيّد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الاثنين 9 فيفري 2026، بمقرّ الوزارة، على جلسة عمل جمعت المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بكلّ من القصرين وقفصة وسيدي بوزيد وقابس، وذلك بحضور الإطارات المركزية ذات العلاقة.

وقد مثّلت حماية العقارات الدولية بهدف تثمينها اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال تكثيف المعاينات الميدانية وترتيب الآثار القانونية، أبرز محاور الاجتماع، إلى جانب محاور أخرى تعلّقت أساسًا بـ الرفع من نسق العمل، ومتابعة تقدّم تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية، وتسوية الوضعيات العقارية بما يتيح رفع الجمود عن العقارات المعنيّة بإجراءات التسوية وإدخالها في الدورة الاقتصادية.


ومن جهة أخرى، اطّلع الوزير على سير العمل بالإدارات الجهوية، ولا سيّما دورية انعقاد اللجان المتعلّقة بمشمولات الوزارة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل الجهوية المعنيّة، مؤكّدًا على ضرورة مواصلة جرد العقارات الدولية بدقّة لإحكام التصرّف فيها، ومتابعة استغلالها، إلى جانب تقديم مطالب التسجيل بالنسبة للعقارات غير المسجّلة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323387

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 فيفري 2026 | 21 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:23
17:55
15:29
12:40
07:14
05:47
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
16°-9
19°-14
19°-14
22°-13
  • Avoirs en devises 25798,8
  • (09/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37200 DT
  • (09/02)
  • 1 $ = 2,87559 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/02)     1463,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/02)   27419 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>