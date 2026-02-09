جلسة عمل بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمتابعة سير العمل بالإدارات الجهوية
في إطار مواصلة متابعة سير العمل بالإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، أشرف السيّد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الاثنين 9 فيفري 2026، بمقرّ الوزارة، على جلسة عمل جمعت المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بكلّ من القصرين وقفصة وسيدي بوزيد وقابس، وذلك بحضور الإطارات المركزية ذات العلاقة.
وقد مثّلت حماية العقارات الدولية بهدف تثمينها اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال تكثيف المعاينات الميدانية وترتيب الآثار القانونية، أبرز محاور الاجتماع، إلى جانب محاور أخرى تعلّقت أساسًا بـ الرفع من نسق العمل، ومتابعة تقدّم تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية، وتسوية الوضعيات العقارية بما يتيح رفع الجمود عن العقارات المعنيّة بإجراءات التسوية وإدخالها في الدورة الاقتصادية.
ومن جهة أخرى، اطّلع الوزير على سير العمل بالإدارات الجهوية، ولا سيّما دورية انعقاد اللجان المتعلّقة بمشمولات الوزارة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل الجهوية المعنيّة، مؤكّدًا على ضرورة مواصلة جرد العقارات الدولية بدقّة لإحكام التصرّف فيها، ومتابعة استغلالها، إلى جانب تقديم مطالب التسجيل بالنسبة للعقارات غير المسجّلة.
