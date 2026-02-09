بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة الحادية والعشرين
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستُجرى أيام الجمعة 13، السبت 14، والأحد 15 فيفري الجاري، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر (س14):
الجمعة 13 فيفري 2026ملعب الهادي النيفر بباردو
* الملعب التونسي – الأولمبي الباجي
ملعب︎︎ملعب حمدة العواني بالقيروان
* شبيبة القيروان – النجم الساحلي
ملعب قابس
* مستقبل قابس – النادي البنزرتي
السبت 14 فيفري 2026ملعب بئر بورقبة
* مستقبل سليمان – مستقبل المرسى
الأحد 15 فيفري 2026ملعب حمادي العقربي برادس
* النادي الإفريقي – شبيبة العمران
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
* الاتحاد المنستيري – الترجي الجرجيسي
ملعب بن قردان
* اتحاد بن قردان – النادي الصفاقسي
ملاحظةسيتمّ تعيين موعد ومكان مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي لاحقًا.
