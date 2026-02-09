Babnet   Latest update 16:59 Tunis

مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير تحبط محاولة تهريب ما يناهز 5.5 كيلوغرام من مخدر الكوكايين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6989f8731c1f80.31538696_iehlpnjgokqmf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Février 2026 - 16:07 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من إحباط محاولة تهريب خمس صفائح من مخدر الكوكايين تزن إجمالا 5.5 كيلوغرام،وذلك في إطار مواصلة مجهودات مكافحة تهريب الموادّ المخدّرة إلى البلاد التونسية.



ووقع التفطن للمادة المخدرة، وفق بلاغ صادر، الإثنين، عن الإدارة العامة للديوانة، مخفية على متن سيارة تحمل ترقيما أجنبيا عند القيام بإجراءات الدخول إلى التراب التونسي.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض، لتأذن النيابة العمومية إثر إستشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصّة لمواصلة التحرّيات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323380

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 فيفري 2026 | 21 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:23
17:55
15:29
12:40
07:14
05:47
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
16°-9
19°-14
19°-14
22°-13
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/02)     1463,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/02)   27419 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:59 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>