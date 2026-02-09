مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير تحبط محاولة تهريب ما يناهز 5.5 كيلوغرام من مخدر الكوكايين

تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من إحباط محاولة تهريب خمس صفائح من مخدر الكوكايين تزن إجمالا 5.5 كيلوغرام،وذلك في إطار مواصلة مجهودات مكافحة تهريب الموادّ المخدّرة إلى البلاد التونسية.ووقع التفطن للمادة المخدرة، وفق بلاغ صادر، الإثنين، عن الإدارة العامة للديوانة، مخفية على متن سيارة تحمل ترقيما أجنبيا عند القيام بإجراءات الدخول إلى التراب التونسي.وتم تحرير محضر حجز في الغرض، لتأذن النيابة العمومية إثر إستشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصّة لمواصلة التحرّيات.