مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "2025 يوم الأربعاء 11 فيفري 2026 بمقرّه

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/652580fa5fb236.78861740_kplemhjnfgoiq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Février 2026 - 15:21 قراءة: 1 د, 19 ث
      
ينظّم مركز النهوض بالصادرات لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "2025، يوم الأربعاء 11 فيفري 2026 بمقرّه.

وسيشهد هذا اللقاء الصباحي تقديم حصيلة شاملة للمشاركة التونسية، وتسليط الضوء على أبرز المحطات والنتائج، إلى جانب الاستماع إلى شهادات المتدخلين والشركاء الذين ساهموا في إنجاح الجناح التونسي.


وسيشارك في هذه الصباحيّة كلّ من وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات والمندوب العام للمشاركة التونسية في "إكسبو أوساكا 2025"، مراد بن حسين، وسفير تونس باليابان، أحمد الشفرة، (عن بعد)، وفق بلاغ المركز.


يذكر ان جناح تونس في هذه التظاهرة الكونية، التي تواصلت من 13 أفريل وحتّى 13 أكتوبر 2025، في أوساكا بمنطقة كانساي باليابان، حظي بزيارة أكثر من 550 ألف ياباني ومن دول أخرى بحسب تصريح ادلى به بن حسين الى وكالة تونس افريقيا للانباء في سبتمبر المنقضي في اطار هذا المعرض.

وأشار بن حسين، إلى أن "الجناح التونسي، المقدّرة مساحته ب300 متر مربع، ابرز ثراء التراث الثقافي والحضاري والتقليدي الوطني وعكس الثراء الثقافي للبلاد" فيما "ارتكز تصوّر الجناح الوطني على ثلاثة مكوّنات، تتعلّق بإدارة الموارد المائية واستخدامها الأمثل والتراث الغذائي والمنتجات المحلية والتقدم في العلوم والطب".

وأضاف "استقبل الجناح ما بين 3000 و4000 زائر يوميا، منذ افتتاح المعرض في 13 أفريل 2025، وكان جسرا فعليا بين الثقافتين التونسيّة واليابانية".

كما أكد مندوب تونس العام بالمعرض الكوني، أنّه بالإضافة إلى مساحة العرض، تميزت المشاركة التونسيّة بمواعيد هامّة، لا سيما، اليوم الوطني التونسي، الذي أقيم في 13 أوت 2025، بإشراف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، وسمح بإبراز التراث الثقافي والتاريخي والغذائي الوطني، واليوم الاقتصادي التونسي، يوم 18 من الشهر ذاته، قبل تنظيم ندوة تيكاد في دورتها التاسعة باليابان.

رصد
