Babnet   Latest update 15:21 Tunis

توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Février 2026 - 15:10 قراءة: 1 د, 25 ث
      
تشهد أغلب البيوت خلال هذه الأيام تحضيرات متواصلة استعدادا لاستقبال شهر رمضان (منتصف فيفري الجاري) وتتكثف بشكل خاص في المطاحن التقليدية التى تعرف حركية كبيرة أياما قبل حلول شهر الصيام.
ففي منطقة القيطنة بمدينة توزر تستقبل إحدى المطاحن التقليدية زبائنها خاصة من ربات البيوت بشكل مستمر طيلة اليوم لرحي بعض لوازم الشهر من توابل و"دشيش" (تحضر عادة من القمح)، و"الوسوسة" (تحضر من الشعير)، لتحافظ العائلة بذلك على عاداتها المرتبطة بهذا الشهر وفق صاحب احدى المطاحن.
واكد المتحدث نفسه لصحفية "وات" في هذا السياق، أن التحضيرات انطلقت منذ أسابيع غير أن وتيرتها تزداد مع اقتراب شهر الصيام، وتتركز التحضيرات التى تعتبر نفسها تقريبا كل سنة، حول اعداد البهارات والتوابل الخاصة بشهر رمضان والتي قد تفي حاجيات الأسر لأشهر، على غرار الكروية والكمون والكركم وغيرها من التوابل المستعملة لإعداد الأطباق.

وتحدثت ربات بيوت عن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان مؤكدة ان في هذه افترة تكون لوازم التوابل و"الوسوسة" قد اعدت، ويقع التفرغ إلى تنظيف المنزل وفرشه أو اقتناء بعض الأواني الجديدة إن دعت الحاجة إلى ذلك واعداد القهوة وبعض الحلويات التقليدية وهي تحضيرات بسيطة في الغالب لكنها تقترن بأجواء روحانية وتحضيرات نفسية لصيام الشهر وتلاوة القرآن الكريم وفق تأكيدهن.
وتحرص أغلب العائلات على الحفاظ على عادات غذائية سليمة من ذلك حضور أطباق الحساء والشوربة بشكل يومي على موائد الافطار، فضلا عن التمر الذي يوجد في جميع البيوت وتقوم العائلات بتخزينه منذ موسم الجني في المجمدات أو عجنه، في حين تتم بقية التحضيرات بشكل عادي باعتبار أن جميع المنتجات متوفرة في السوق ولا توجد ضرورة لتخزينها، وتعد الأطباق حسب منتوج الموسم من خضر وغلال.
ويعتبر شهر رمضان مناسبة لإحياء عادات اجتماعية ودينية تتمثل في تنظيف المساجد وإعادة فرشها واجتماع العائلة الموسعة في وقت الإفطار وتبادل الأطباق بين الأسر والأقارب والأجوار، وقد تكون أحيانا الموائد المشتركة تعدها العائلة الموسعة.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323370

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 فيفري 2026 | 21 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:23
17:55
15:29
12:40
07:14
05:47
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
16°-9
19°-14
19°-14
22°-13
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/02)     1463,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/02)   27419 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>