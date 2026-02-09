رمضان 2026: وزارة التجارة تواصل تجميد أسعار المواد الأساسية وتحدّد هوامش ربح لأسعار الخضر والغلال والدواجن والأسماك

إجراءات لترشيد الأسعار



ضمان انتظامية التزويد



توفير المواد الأساسية المدعّمة



مخزون يناهز 180 مليون بيضة



رقابة اقتصادية مشدّدة



قرّرت، بمناسبة شهر رمضان لسنة 2026،لمنتوجات الخضر والغلال والدواجن والأسماك، وذلكوقالبوزارة التجارة وتنمية الصادرات،، إنّ الوزارة أقرّت، بالتعاون مع الأطراف المعنية،للتحكّم في الأسعار وترشيدها، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المعظّم لسنة 2026.وأوضح الطرابلسي، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه الخطة تهدف إلىوضمانبمختلف المواد الأساسية والمنتجات الفلاحية.وتنطلق تونس في الاستعداد لشهر الصيام بنسبة تضخّم بلغت، مسجّلة تراجعًا مقارنة بسنة 2025 التي بلغ فيها المعدّل العام للتضخّمويبقى التحدّي الأبرز للجهات الرسمية، خاصّة في ظلّ ما يُسجَّل من ترفيع متعمّد من قبل بعض التجّار خلال فترة رمضان.أفاد رمزي الطرابلسي أنّه تمّ، في هذا الإطار،شملت تحديد هوامش الربح وسقوف الأسعار لعدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها:بالنسبة إلى الخضر والغلال.بـفي المسالك العادية وفي المساحات التجارية الكبرى.بـللدجاج الجاهز للطبخ ولشرائح الديك الرومي.في حدودكما تقرّرلتشمل عيد الفطر، إلى جانب إقرارفي أسعار الفواكه الجافة وحلويات العيد.أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار أنّ الوزارة ستعمل علىوتكريسبمسالك التوزيع، بما يوفّرويحمي المستهلك التونسي.وأشار إلى أنّ الخطة المعتمدة ترتكز على، مع اللجوء إلى التوريد كحلّ ظرفي واستثنائي عند الضرورة.وبيّن أنّخلال الأشهر الأخيرة ساهم في، مذكّرًا بأنّ نحودخلت إلى سوق الجملة ببئر القصعة خلال سنة 2025.في ما يتعلّق بالمواد الأساسية المدعّمة، أفاد الطرابلسي بما يلي:لضمان وفرة الخبز.قبل وخلال النصف الثاني من شهر رمضان.* الإشراف على توزيع* ضخّموجّهة للاستهلاك الأسري، مع توفّر مخزونات إضافية لدى الديوان التونسي للتجارة.* ترويج شحنة أولى تناهز، إلى جانب شحنات إضافية لاحقًا.أوضح المسؤول أنّ الوزارة عملت، بالتعاون مع الجهات المعنية، على توفير:* معخلال شهر فيفري،* إلى جانبوبخصوص اللحوم الحمراء، أشار الطرابلسي إلى وجودبسبب سنوات الجفاف، مع تسجيلخلال الفترة الأخيرة، ما من شأنه تشجيع المربين على إعادة تكوين القطيع تدريجيًا.على مستوى المراقبة، أفاد الطرابلسي أنّ الوزارة وضعتانطلق قبل شهر رمضان، وسيتمّعبر:* فرق رقابة مشتركة (تجارة وأمن)،* تدخلات بمسالك الإنتاج والخزن والنقل والتوزيع،* تركيز فرق قارة بأسواق الجملة والتفصيل.وتستهدف هذه العمليات خاصة، والتصدّي للمواد مجهولة المصدر، واتخاذضدّ كلّ من يثبت تلاعبه بالأسعار أو إخفاء السلع.وختم الطرابلسي بدعوة المواطنين إلىوتجنّب اللهفة والتخزين المفرط، في ظلّوتنوّع المنتوجات خلال شهر رمضان.