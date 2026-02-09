الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026
أعلنت دار الثقافة بمساكن عن تنظيم مسابقة للهواة في إطار مهرجان مساكن لفيلم التراث، الذي سينعقد من 17 إلى 19 أفريل 2026.
مسابقة الفيلم الوثائقي التراثي القصيرحدّدت إدارة المهرجان شروط المشاركة في مسابقة الفيلم الوثائقي التراثي القصير، والتي تتمحور حول التراث المادي واللامادي (الأثري، الطبيعي، الحرفي، اللباس التقليدي، التراث الشفوي).
ويُشترط أن:
* يكون الفيلم من إنتاج هواة،
* ألا تتجاوز مدته 20 دقيقة،
* يكون بجودة HD 720 على الأقل.
كما يتعيّن على المترشح:
* تقديم سيرة موجزة عن صاحب العمل أو الهيكل المتبنّي له إن وُجد،
* إرفاق الفيلم بـملصق خاص،
* تعمير استمارة الترشح عبر الرابط التالي:
https://lc.cx/6hQRnh
مسابقة الصورة الفوتوغرافيةتتمحور مسابقة الصورة الفوتوغرافية حول الحِرف التقليدية، ويُشترط للمشاركة:
* الترشح بصورة فوتوغرافية واحدة فقط،
* إرسال الصورة رقميًا عبر البريد الإلكتروني،
* أن يكون مقاسها 45/60،
* ألا تكون قد شاركت في مسابقات أخرى.
كما يتعيّن تعمير الاستمارة بدقة عبر الرابط التالي:
https://lc.cx/nmbee
آجال وإجراءات الترشحتم تحديد آخر أجل لقبول الترشحات يوم 3 أفريل 2026.
وترسل ملفات الترشح مرفقة بروابط الأعمال عبر البريد الإلكتروني للصفحة الرسمية لإدارة مهرجان مساكن لفيلم التراث:
darculturemsaken@gmail.com
حول المهرجانيُذكر أن الدورة التأسيسية لمهرجان مساكن لفيلم التراث انتظمت من 19 إلى 21 أفريل 2024، في إطار الاحتفال بشهر التراث.
ويهدف المهرجان إلى:
* التعريف بالتراث المادي واللامادي من خلال توثيقه بالصورة الفوتوغرافية والأشرطة الوثائقية القصيرة،
* تحفيز الشباب المهتم بالوسائل السمعية البصرية على الاشتغال على التراث التونسي،
* التعريف بأعمال الهياكل التي أنتجت أو ساهمت في إنتاج محامل بصرية حول التراث،
* التشجيع على بعث نوادي للوسائل السمعية البصرية داخل المؤسسات الثقافية.
