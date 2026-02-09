الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026

مسابقة الفيلم الوثائقي التراثي القصير





أعلنتعن تنظيمفي إطار، الذي سينعقد منحدّدت إدارة المهرجان شروط المشاركة في، والتي تتمحور حول(الأثري، الطبيعي، الحرفي، اللباس التقليدي، التراث الشفوي).ويُشترط أن:* يكون الفيلم من* ألا تتجاوز مدته* يكون بجودةعلى الأقل.كما يتعيّن على المترشح:* تقديمعن صاحب العمل أو الهيكل المتبنّي له إن وُجد،* إرفاق الفيلم بـ* تعميرعبر الرابط التالي:تتمحورحول، ويُشترط للمشاركة:* الترشح بصورة فوتوغرافية* إرسال الصورة* أن يكون مقاسها* ألا تكون قد شاركت في مسابقات أخرى.كما يتعيّن تعمير الاستمارة بدقة عبر الرابط التالي:تم تحديدوترسل ملفات الترشح مرفقة بروابط الأعمال عبر البريد الإلكتروني للصفحة الرسمية لإدارة مهرجان مساكن لفيلم التراث:يُذكر أنانتظمت من، في إطار الاحتفال بشهر التراث.ويهدف المهرجان إلى:من خلال توثيقه بالصورة الفوتوغرافية والأشرطة الوثائقية القصيرة،المهتم بالوسائل السمعية البصرية على الاشتغال على التراث التونسي،* التعريف بأعمال الهياكل التي أنتجت أو ساهمت في إنتاج محامل بصرية حول التراث،داخل المؤسسات الثقافية.