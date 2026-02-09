Babnet   Latest update 15:21 Tunis

الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6989aca24c5344.57426668_gqiemnokljhfp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 09 Février 2026 - 14:16
      
أعلنت دار الثقافة بمساكن عن تنظيم مسابقة للهواة في إطار مهرجان مساكن لفيلم التراث، الذي سينعقد من 17 إلى 19 أفريل 2026.

مسابقة الفيلم الوثائقي التراثي القصير

حدّدت إدارة المهرجان شروط المشاركة في مسابقة الفيلم الوثائقي التراثي القصير، والتي تتمحور حول التراث المادي واللامادي (الأثري، الطبيعي، الحرفي، اللباس التقليدي، التراث الشفوي).
ويُشترط أن:


* يكون الفيلم من إنتاج هواة،
* ألا تتجاوز مدته 20 دقيقة،
* يكون بجودة HD 720 على الأقل.

كما يتعيّن على المترشح:

* تقديم سيرة موجزة عن صاحب العمل أو الهيكل المتبنّي له إن وُجد،
* إرفاق الفيلم بـملصق خاص،
* تعمير استمارة الترشح عبر الرابط التالي:
https://lc.cx/6hQRnh

مسابقة الصورة الفوتوغرافية

تتمحور مسابقة الصورة الفوتوغرافية حول الحِرف التقليدية، ويُشترط للمشاركة:

* الترشح بصورة فوتوغرافية واحدة فقط،
* إرسال الصورة رقميًا عبر البريد الإلكتروني،
* أن يكون مقاسها 45/60،
* ألا تكون قد شاركت في مسابقات أخرى.

كما يتعيّن تعمير الاستمارة بدقة عبر الرابط التالي:
https://lc.cx/nmbee

آجال وإجراءات الترشح

تم تحديد آخر أجل لقبول الترشحات يوم 3 أفريل 2026.
وترسل ملفات الترشح مرفقة بروابط الأعمال عبر البريد الإلكتروني للصفحة الرسمية لإدارة مهرجان مساكن لفيلم التراث:
darculturemsaken@gmail.com

حول المهرجان

يُذكر أن الدورة التأسيسية لمهرجان مساكن لفيلم التراث انتظمت من 19 إلى 21 أفريل 2024، في إطار الاحتفال بشهر التراث.

ويهدف المهرجان إلى:

* التعريف بالتراث المادي واللامادي من خلال توثيقه بالصورة الفوتوغرافية والأشرطة الوثائقية القصيرة،
* تحفيز الشباب المهتم بالوسائل السمعية البصرية على الاشتغال على التراث التونسي،
* التعريف بأعمال الهياكل التي أنتجت أو ساهمت في إنتاج محامل بصرية حول التراث،
* التشجيع على بعث نوادي للوسائل السمعية البصرية داخل المؤسسات الثقافية.
