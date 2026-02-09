Babnet   Latest update 11:25 Tunis

بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a278f506e1c6.44872252_fkplhiqongemj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Février 2026 - 11:21 قراءة: 0 د, 24 ث
      
يستهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 146 عالميا مشاركته في بطولة بو الفرنسية للتحدي بملاقاة الالماني جوستين انجل المصنف 194 عالميا لحساب الدور السادس عشر.
وتدور مباريات بطولة بو داخل القاعة في الفترة الممتدة من 9 الى 15 فيفري الجاري بمجموع جوائز مالية في حدود 200 الف يورو.
ويعود اخر ظهور لمعز الشرقي في دورات التحدي الى موفى شهر جانفي الماضي عندما خسر امام الامريكي ماكينزي ماكدونالد المصنف 112 عالميا بنتيجة صفر-2 في الدور السادس عشر لبطولة كيمبير الفرنسية.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323364

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 فيفري 2026 | 21 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:23
17:55
15:29
12:40
07:14
05:47
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-9
18°-15
19°-14
22°-12
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/02)     1463,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/02)   27419 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>