بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل

يستهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 146 عالميا مشاركته في بطولة بو الفرنسية للتحدي بملاقاة الالماني جوستين انجل المصنف 194 عالميا لحساب الدور السادس عشر.وتدور مباريات بطولة بو داخل القاعة في الفترة الممتدة من 9 الى 15 فيفري الجاري بمجموع جوائز مالية في حدود 200 الف يورو.ويعود اخر ظهور لمعز الشرقي في دورات التحدي الى موفى شهر جانفي الماضي عندما خسر امام الامريكي ماكينزي ماكدونالد المصنف 112 عالميا بنتيجة صفر-2 في الدور السادس عشر لبطولة كيمبير الفرنسية.