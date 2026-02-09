Babnet   Latest update 10:37 Tunis

مرصد سلامة المرور يوصي مستعملي الطريق بأخذ الحيطة أثناء التنقل تحسبا من الأمطار الغزيرة المتوقعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 09 Février 2026 - 10:37
      
أوصى المرصد الوطني لسلامة المرور، صباح اليوم الإثنين، مستعملي الطريق بأخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل، خصوصا في المناطق المعنية بالأمطار الغزيرة بأقصى الشمال الغربي للبلاد.

ودعا المرصد الوطني لسلامة المرور، في بلاغ له، إلى تفقد الماسحات والأضواء والتخفيف من السرعة ومضاعفة مسافة الأمان مع التخطيط لأي رحلة في هذا الظرف أو تأجيل الرحلات غير الضرورية.


في المقابل حذر المرصد من المناطق المنخفضة والأودية والفرملة المفاجئة مؤكدا على ضرورة تجنب برك المياه واستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.


كما حث على ضرورة التوقف في مكان آمن بعيدا عن مجرى السيول وتجنب الأشجار مع تشغيل الأضواء الرباعية في صورة انعدام الرؤية بسبب هطول الأمطار أو البرد.

وأوصى المرصد بمتابعة النشرات الجوية مذكّرا بإمكانية الاتصال بالأرقام التالية في صورة التعرض لأي خطر:
وحدات الحرس الوطني 193
وحدات شرطة النجدة 197
الحماية المدنية 198
