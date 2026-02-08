Babnet   Latest update 17:41 Tunis

بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 16 سنة: المنتخب التونسي يهزم نظيره المغربي 3-2 ويحقق العلامة الكاملة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6988ab6e45e659.99597288_empiqnjfghklo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 08 Février 2026 - 16:25
      
فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 16 سنة على نظيره المغربي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب مساكن، لحساب الجولة الختامية من بطولة اتحاد شمال إفريقيا لهذه الفئة العمرية.

وكان المنتخب التونسي قد ضمن التتويج باللقب منذ الجولة الثانية، إثر فوزه يوم الجمعة الماضي على المنتخب الجزائري بنتيجة 3-1، بعد أن استهل مشاركته في البطولة بانتصار عريض على المنتخب الليبي 3-0 في الجولة الافتتاحية، محققًا بذلك العلامة الكاملة في الدورة.


وفي اللقاء الثاني ضمن الجولة الختامية، فاز المنتخب الجزائري على نظيره الليبي بنتيجة 2-1، لينهي المنتخب الجزائري البطولة في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، متقدّمًا على المنتخب المغربي صاحب المركز الثالث بنقطتين، ثم المنتخب الليبي في المرتبة الرابعة بنقطة واحدة.


النتائج

الأحد 8 فيفري 2026

* الجزائر – ليبيا: 2-1
* تونس – المغرب: 3-2

الأربعاء 4 فيفري 2026

* تونس – ليبيا: 3-0
* المغرب – الجزائر: 1-1

الجمعة 6 فيفري 2026

* الجزائر – تونس: 1-3
* ليبيا – المغرب: 1-1

الترتيب النهائي

| المنتخب | النقاط | عدد المباريات |
| ------- | ------ | ------------- |
| تونس | 9 | 3 (البطل) |
| الجزائر | 4 | 3 |
| المغرب | 2 | 3 |
| ليبيا | 1 | 3 |
