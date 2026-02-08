بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 16 سنة: المنتخب التونسي يهزم نظيره المغربي 3-2 ويحقق العلامة الكاملة

النتائج



فازعلى نظيره المغربي بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب مساكن، لحساب الجولة الختامية من بطولة اتحاد شمال إفريقيا لهذه الفئة العمرية.وكان المنتخب التونسي قد ضمن، إثر فوزه يوم الجمعة الماضي على المنتخب الجزائري بنتيجة، بعد أن استهل مشاركته في البطولة بانتصار عريض على المنتخب الليبيفي الجولة الافتتاحية، محققًا بذلك العلامة الكاملة في الدورة.وفي اللقاء الثاني ضمن الجولة الختامية، فاز المنتخب الجزائري على نظيره الليبي بنتيجة، لينهي المنتخب الجزائري البطولة في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، متقدّمًا على المنتخب المغربي صاحب المركز الثالث بنقطتين، ثم المنتخب الليبي في المرتبة الرابعة بنقطة واحدة.* الجزائر – ليبيا:* تونس – المغرب:* تونس – ليبيا:* المغرب – الجزائر:* الجزائر – تونس:* ليبيا – المغرب:| المنتخب | النقاط | عدد المباريات || ------- | ------ | ------------- || تونس | 9 | 3 (البطل) || الجزائر | 4 | 3 || المغرب | 2 | 3 || ليبيا | 1 | 3 |