غسل الدجاج والبيض يتسبب في انتشار بكتيريا السالمونيلا الخطيرة (مختصة في سلامة الأغذية )

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698876c4b704a6.06267811_mpenijfklgohq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 08 Février 2026 - 12:41
      
حذّرت المختصة في سلامة وجودة الأغذية ورئيسة مخبر التكنولوجيا الغذائية بالمعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية الدكتورة رنا الغيلوفي، من غسل الدجاج والبيض الذي يتسبب في انتشار بكتيريا السالمونيلا الخطيرة .

وأوضحت المختصة ، خلال حوار تلفزي بالأستديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أعدّ بهدف توعية المستهلكين ببعض الممارسات الصحية والغذائية الفضلى خلال شهر رمضان، أن العديد من الابحاث اثبتت أن غسل البيض والدجاج بالماء يتسبب في تلوّث كامل أجزاء المطبخ بما في ذلك السّقف و الجدران وغيرها دون أن يتم التفطّن إلى ذلك، مشددة على أن طبخ هذه المواد كفيل بالقضاء على جميع الجراثيم الموجودة بها وبالتخلّص من روائحها الكريهة.

وأوصت المختصة بضرورة اقتناء البيض والدجاج من المتاجر المراقبة ومن المستحسن أن يكونان معلّبان، مع الامتناع عن اقتناء البيض الملوّث بفضلات الدجاج.
يذكر أن بكتيريا السالمونيلا تعد من أبرز مسببات التسمم الغذائي القاتل، حيث تصيب سنويا ملايين الأطفال عالمياً، مسببةً إسهالاً حاداً وحمى وقد تؤدي إلى الوفاة بسبب الجفاف الشديد أو المضاعفات الخطيرة مثل التهاب السحايا أو مجرى الدم.
دلال القنزوعي
