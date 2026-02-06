جامعة سوسة تتحصل على اعتماد المركز البريطاني لريادة الاعمال في التعليم كجامعة مبادرة

تحصلت جامعة سوسة على اعتماد المركز البريطاني كجامعة مبادرةEntrepreneurial University Award وذلك وفق معايير المركز البريطاني لريادة الاعمال في التعليم NCEEويأتي هذا الاعتراف الدولي بعدعملية تقييم دقيقة أعدته لجنة من الخبراء المستقلين والتي أكدت استيفاء الجامعة للمعايير المطلوبة في جميع مجالات التميز وترسيخ ثقافة ريادية قوية داخل الجامعةويعد هذا التتويج خطوة استراتيجية تؤكد التزام جامعة سوسة بتدريب رواد الاعمال وتعزيز ثقافة الابتكار ودعم ريادة الاعمالبما يخدم التنمية الاقليمية والمجتمعيةكما يؤكد انجازات الجامعة في مجال ريادة الاعمال وتعزيز جودة التكوين والابتكار وتعزيز مكانتها وأثرها في منظومة التعليم العالي وتوسيع نطاق تأثيرها في الداخل والخارججامعة سوسة هي جامعة تونسية تضم المؤسسات العليا الموجودة بولاية سوسة وتغطي الجامعة اختصاصات شتى من الحقوق والآداب والعلوم الإنسانية والاقتصادية والتصرف إلى التكنولوجيا والعلوم الطبية وشبه الطبية والفلاحة