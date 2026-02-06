جامعة سوسة تتحصل على اعتماد المركز البريطاني لريادة الاعمال في التعليم كجامعة مبادرة
تحصلت جامعة سوسة على اعتماد المركز البريطاني كجامعة مبادرةEntrepreneurial University Award وذلك وفق معايير المركز البريطاني لريادة الاعمال في التعليم NCEE
ويأتي هذا الاعتراف الدولي بعدعملية تقييم دقيقة أعدته لجنة من الخبراء المستقلين والتي أكدت استيفاء الجامعة للمعايير المطلوبة في جميع مجالات التميز وترسيخ ثقافة ريادية قوية داخل الجامعة
ويعد هذا التتويج خطوة استراتيجية تؤكد التزام جامعة سوسة بتدريب رواد الاعمال وتعزيز ثقافة الابتكار ودعم ريادة الاعمال
بما يخدم التنمية الاقليمية والمجتمعية
كما يؤكد انجازات الجامعة في مجال ريادة الاعمال وتعزيز جودة التكوين والابتكار وتعزيز مكانتها وأثرها في منظومة التعليم العالي وتوسيع نطاق تأثيرها في الداخل والخارج
جامعة سوسة هي جامعة تونسية تضم المؤسسات العليا الموجودة بولاية سوسة وتغطي الجامعة اختصاصات شتى من الحقوق والآداب والعلوم الإنسانية والاقتصادية والتصرف إلى التكنولوجيا والعلوم الطبية وشبه الطبية والفلاحة
